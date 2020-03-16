МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Шесть депутатов от ЛДПР продолжают находиться на карантине, еще пять были исключены из списка парламентариев, которым необходимо самоизолироваться, так как было установлено, что они фактически не контактировали с депутатом Сергеем Катасоновым, прибывшим ранее из Франции, сообщил РИА Новости источник в партии.
Ранее в ЛДПР сообщили, что на карантин ушли 11 депутатов Госдумы от партии, побывавших в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировавших с теми, кто прибыл из-за границы.
"На карантине продолжают находиться депутаты Катасонов, Маринин, Селезнев, Луговой, Строкова и Пайкин. Еще пятеро были исключены, так как фактически не успели законтактировать с Катасоновым", - сказал собеседник агентства.
Первым депутатом, которому пришлось самоизолироваться после визита за рубеж, стал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой (фракция "Единая Россия"). Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов также побывал в заграничной поездке, но по возвращении нарушил режим самоизоляции. За это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить его депутатские полномочия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но попросил комитет по регламенту продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал, - они также будут находиться на карантине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.