Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу

МИНСК, 16 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией и заявил, что обстановка по коронавирусу в стране спокойная.

О таком решении ранее в понедельник заявил российский премьер Михаил Мишустин . По его словам, Москва закрывает границу с Белоруссией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь

По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия якобы "вся полыхает от коронавируса".

"Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический", — добавил белорусский президент.

По его словам, "мир с ума сошел от коронавируса".

"Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало", — отметил Лукашенко.

По мнению президента, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы, а медики давно принимают точечные меры. Лукашенко добавил, что кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблемная для районов и районных центров.

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По последним данным Минздрава Белоруссии , новый коронавирус выявили у 36 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.