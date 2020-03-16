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Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин
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РИА Новости

Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин

12:29 16.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 мар - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены пять случаев заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта.
"Верховная рада не закрывается, она продолжает работать. При этом мы меняем очередность пленарных и комитетских недель. До 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах", - заявил спикер парламента в ходе заседания согласительного совета фракций в понедельник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДмитрий РазумковКоронавирусыВерховная Рада УкраиныЧерновицкая областьУкраинаВ мире
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