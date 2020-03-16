Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин

"Верховная рада не закрывается, она продолжает работать. При этом мы меняем очередность пленарных и комитетских недель. До 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах", - заявил спикер парламента в ходе заседания согласительного совета фракций в понедельник.