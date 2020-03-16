В Москве саксофонист Сергей Головня выступит с Юлией Чичериной

"Я уже выросла как музыкант, и поэтому ко мне пришел джаз", — сказала певица на пресс-конференции Koktebel Jazz Party в августе 2019 года, где впервые и исполнила хиты в новой для себя интерпретации. Для этого была создана специальная программа с участием джазовых музыкантов под руководством Сергея Головни — арт-директора фестиваля.