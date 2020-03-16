В Москве саксофонист Сергей Головня выступит с Юлией Чичериной

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве 22 марта виртуоз Сергей Головня выступит с певицей Юлией Чичериной, которая исполнит свои композиции "Жара" и "Ту-лу-ла" в джазовой интерпретации, сообщает пресс-служба Центрального дома актера.
"Я уже выросла как музыкант, и поэтому ко мне пришел джаз", — сказала певица на пресс-конференции Koktebel Jazz Party в августе 2019 года, где впервые и исполнила хиты в новой для себя интерпретации. Для этого была создана специальная программа с участием джазовых музыкантов под руководством Сергея Головни — арт-директора фестиваля.
Предполагается, что Юлия также исполнит классические джазовые композиции.
Фестиваль Koktebel Jazz Party
Это выступление — не первая экспериментальная программа, подготовленная джазменом Сергеем Головней. В конце февраля здесь же он сыграл на всех видах саксофонов, а 4 апреля планирует выступить с актером театра и кино Игорем Скляром.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Юлия Чичерина и джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня
Певица Юлия Чичерина и джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня
В 2020 году международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет 21-23 августа. Он возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете.
В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
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