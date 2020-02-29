В Москве виртуоз Сергей Головня сыграл на всех видах саксофонов

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В Доме актера прошло шоу музыканта и арт-директора международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергея Головни, на котором он сыграл на всех видах саксофонов, в том числе и на очень редком бас-саксофоне. Также в выступлении приняли участие актриса Лиза Арзамасова, победитель и участник восьмого сезона шоу "Голос" Аскер Бербеков и Филипп Лебедев.
По словам Сергея, который за вечер играл на флейте, сопрано, альте, теноре, баритоне, а также на бас-саксофоне, именно последний — наиболее необычный и сложный для музыканта и слушателя — звучание в нижнем регистре очень непривычно.
"Бас у меня относительно недавно, но почти сразу мы сроднились, я просто в него влюбился! Он сделан по спецзаказу — немцы создали такую удобную механику на инструменте, что она превалирует над всеми другими моими саксофонами", — говорит Сергей.
Глядя на то, как музыкант легко перемещается по сцене с почти метровым инструментом, в удобство верится довольно просто. Но были в шоу и свои трудности, которые и составляют одну из основ виртуозности мультисаксофониста.
© РИА Новости / Максим БлиновПевец Аскер Бербеков выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
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Певец Аскер Бербеков выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим БлиновАктриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
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Актриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим БлиновАктер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
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Актер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
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Певец Аскер Бербеков выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
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Актриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
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Актер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
"Сложно переключаться с одного инструмента на другой. Во-первых, у каждого инструмента свой строй, во-вторых, мундштуки разного диаметра, соответственно и трости все разные. Помимо этого, нужно регулировать свое дыхание, для каждого инструмента — свой посыл воздуха", — поясняет Сергей.
Особенно слушателям понравилось, когда в начале и в конце шоу при участии Филиппа Лебедева на сцене записывался необычный семпл. Головня, играя по очереди на разных саксофонах под ритмичный бит, аккомпанировал сам себе.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДжазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актриса Елизавета Арзамасова выступают на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актриса Елизавета Арзамасова выступают на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Этот джазовый проект стал пространством не только для музыкальных экспериментов, но и любовной лирики. Стихи читала Лиза Арзамасова.
В зрительном зале сидели много поклонников джаза и отдельных исполнителей. Среди них была известная актриса Ольга Медынич, которая записала сторис для своих поклонников в инстаграм, а также похвалила площадку.
© РИА Новости / Максим БлиновЗрители на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Зрители на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
"Мы на концерте в Доме актера. Кто не был сходите, офигенная сцена и вообще зал новый", — посоветовала она зрителям.
22 марта здесь пройдет совместное выступление Сергея Головни и группы "Чичерина", которая в 2019 году стала хедлайнером джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. В этом году фестиваль пройдет 21-23 августа.
10 октября 2019, 18:41КультураКоктебель ждет неделя музыки следующим летом