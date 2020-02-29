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2020-02-29T12:32+0300
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В Москве виртуоз Сергей Головня сыграл на всех видах саксофонов
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РИА Новости

В Москве виртуоз Сергей Головня сыграл на всех видах саксофонов

12:32 29.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДжазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня (в центре) и актер Мастерской театральных ремёсел Андрея Филипп Лебедев (слева) выступают на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня (в центре) и актер Мастерской театральных ремёсел Андрея Филипп Лебедев (слева) выступают на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В Доме актера прошло шоу музыканта и арт-директора международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party Сергея Головни, на котором он сыграл на всех видах саксофонов, в том числе и на очень редком бас-саксофоне. Также в выступлении приняли участие актриса Лиза Арзамасова, победитель и участник восьмого сезона шоу "Голос" Аскер Бербеков и Филипп Лебедев.
По словам Сергея, который за вечер играл на флейте, сопрано, альте, теноре, баритоне, а также на бас-саксофоне, именно последний — наиболее необычный и сложный для музыканта и слушателя — звучание в нижнем регистре очень непривычно.

"Бас у меня относительно недавно, но почти сразу мы сроднились, я просто в него влюбился! Он сделан по спецзаказу — немцы создали такую удобную механику на инструменте, что она превалирует над всеми другими моими саксофонами", — говорит Сергей.

Глядя на то, как музыкант легко перемещается по сцене с почти метровым инструментом, в удобство верится довольно просто. Но были в шоу и свои трудности, которые и составляют одну из основ виртуозности мультисаксофониста.
© РИА Новости / Максим БлиновПевец Аскер Бербеков выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
Певец Аскер Бербеков выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
1 из 3
Певец Аскер Бербеков выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим БлиновАктриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
Актриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
2 из 3
Актриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим БлиновАктер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
Актер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
3 из 3
Актер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 3
Певец Аскер Бербеков выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 3
Актриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 3
Актер Мастерской театральных ремесел Андрея Филипп Лебедев (справа) выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной.
© РИА Новости / Максим Блинов
"Сложно переключаться с одного инструмента на другой. Во-первых, у каждого инструмента свой строй, во-вторых, мундштуки разного диаметра, соответственно и трости все разные. Помимо этого, нужно регулировать свое дыхание, для каждого инструмента — свой посыл воздуха", — поясняет Сергей.
Особенно слушателям понравилось, когда в начале и в конце шоу при участии Филиппа Лебедева на сцене записывался необычный семпл. Головня, играя по очереди на разных саксофонах под ритмичный бит, аккомпанировал сам себе.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДжазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актриса Елизавета Арзамасова выступают на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актриса Елизавета Арзамасова выступают на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня и актриса Елизавета Арзамасова выступают на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Этот джазовый проект стал пространством не только для музыкальных экспериментов, но и любовной лирики. Стихи читала Лиза Арзамасова.
В зрительном зале сидели много поклонников джаза и отдельных исполнителей. Среди них была известная актриса Ольга Медынич, которая записала сторис для своих поклонников в инстаграм, а также похвалила площадку.
© РИА Новости / Максим БлиновЗрители на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Зрители на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
© РИА Новости / Максим Блинов
Зрители на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
"Мы на концерте в Доме актера. Кто не был сходите, офигенная сцена и вообще зал новый", — посоветовала она зрителям.
22 марта здесь пройдет совместное выступление Сергея Головни и группы "Чичерина", которая в 2019 году стала хедлайнером джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. В этом году фестиваль пройдет 21-23 августа.
Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
10 октября 2019, 18:41Культура
Коктебель ждет неделя музыки следующим летом
600001
КультураСергей ГоловняЮлия ЧичеринаШоу "Голос"Фестиваль Koktebel Jazz PartyЦентральный Дом Актера имени А. А. ЯблочкинойМоскваКоктебель
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