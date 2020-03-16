МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Представление Представление США , сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань , необоснованно, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан

Госдепартамент США на прошлой неделе вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за "наглой кампании по дезинформации" по новому коронавирусу после заявления официального представителя МИД КНР в Twitter о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань.

"Некоторое время назад американская сторона как в Пекине , так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай", - заявил дипломат.

По его словам, Китай надеется, что со стороны США в адрес Пекина более не будут звучать дискредитирующие заявления, особенно в том, что касается усилий КНР в борьбе с эпидемией коронавируса.

"США и Китаю в условиях пандемии COVID-19 следует сотрудничать и общими усилиями обеспечивать безопасность в области общественного здравоохранения во всем мире", - подчеркнул Гэн Шуан.

Говоря о том, как этот инцидент может отразиться на отношениях двух стран, дипломат указал, что "как мы многократно уже заявляли, стабильные и прочные отношения Китая и США служат не только общим интересам наших государств, но также отражают надежды всего мира".

"Мы надеемся, что США смогут пойти нам навстречу, чтобы устранить имеющиеся разногласия и расширить взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Гэн Шуан.