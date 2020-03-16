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МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США
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РИА Новости

МИД Китая отверг протест на заявления о завозе COVID-19 военными США

12:05 16.03.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Представление США, сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань, необоснованно, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.
Госдепартамент США на прошлой неделе вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за "наглой кампании по дезинформации" по новому коронавирусу после заявления официального представителя МИД КНР в Twitter о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань.
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"Некоторое время назад американская сторона как в Пекине, так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай", - заявил дипломат.
По его словам, Китай надеется, что со стороны США в адрес Пекина более не будут звучать дискредитирующие заявления, особенно в том, что касается усилий КНР в борьбе с эпидемией коронавируса.
"США и Китаю в условиях пандемии COVID-19 следует сотрудничать и общими усилиями обеспечивать безопасность в области общественного здравоохранения во всем мире", - подчеркнул Гэн Шуан.
Говоря о том, как этот инцидент может отразиться на отношениях двух стран, дипломат указал, что "как мы многократно уже заявляли, стабильные и прочные отношения Китая и США служат не только общим интересам наших государств, но также отражают надежды всего мира".
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МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
"Мы надеемся, что США смогут пойти нам навстречу, чтобы устранить имеющиеся разногласия и расширить взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Гэн Шуан.
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав Штаты быть откровенными, публиковать свои данные и все объяснить. Таким образом, представитель МИД КНР прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
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Коронавирус COVID-19Гэн ШуанМИД КНРКитайУханьСШАВ мире
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