Врачи на Ямале извлекли из желудка ребенка 20 магнитных шариков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мар - РИА Новости. Врачи в Ноябрьске ( Врачи в Ноябрьске ( ЯНАО ) извлекли 20 неодимовых магнитных шариков из желудка четырехлетнего ребенка, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба городской больницы.

Юный пациент поступил в медучреждение из соседнего города Губкинский. Как уточнили в пресс-службе, родители обратились к медикам, обнаружив, что их четырехлетний сын, развлекаясь с развивающей игрушкой, состоящей из 250 небольших неодимовых магнитных шариков, проглотил часть из них.

"Попав в пищеварительный тракт ребенка, шарики примагнитились друг к другу через стенки кишечника и желудка, они сжали нежные ткани с такой силой, что в конце концов вызвали пролежни... Малышу была проведена лапаротомия, инородные тела, а это 20 магнитных шариков, были удалены. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он уже выписан из больницы", - сообщили в медучреждении.