Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T11:37+0300
https://ria.ru/20200316/1568658054.html
Врачи на Ямале извлекли из желудка ребенка 20 магнитных шариков
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_4e42cf5cf8b495fafaa6b777b834a9ad.jpg
РИА Новости

Врачи на Ямале извлекли из желудка ребенка 20 магнитных шариков

11:37 16.03.2020
844
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мар - РИА Новости. Врачи в Ноябрьске (ЯНАО) извлекли 20 неодимовых магнитных шариков из желудка четырехлетнего ребенка, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба городской больницы.
Юный пациент поступил в медучреждение из соседнего города Губкинский. Как уточнили в пресс-службе, родители обратились к медикам, обнаружив, что их четырехлетний сын, развлекаясь с развивающей игрушкой, состоящей из 250 небольших неодимовых магнитных шариков, проглотил часть из них.
"Попав в пищеварительный тракт ребенка, шарики примагнитились друг к другу через стенки кишечника и желудка, они сжали нежные ткани с такой силой, что в конце концов вызвали пролежни... Малышу была проведена лапаротомия, инородные тела, а это 20 магнитных шариков, были удалены. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он уже выписан из больницы", - сообщили в медучреждении.
Такие случаи - редкость для больницы в Ноябрьске, но все же они происходят, подчеркнули в пресс-службе. Так, шесть лет назад местным врачам из-за аналогичного инцидента пришлось удалить ребенку часть кишечника во время операции, а в прошлом году врачи эндоскопического отделения успели достать из желудка малолетнего пациента более 15 магнитных шариков.
Аквапарк
22 января, 11:14
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
142040
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния