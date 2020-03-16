Врачи на Ямале извлекли из желудка ребенка 20 магнитных шариков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 мар - РИА Новости. Врачи в Ноябрьске (ЯНАО) извлекли 20 неодимовых магнитных шариков из желудка четырехлетнего ребенка, его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба городской больницы.
Юный пациент поступил в медучреждение из соседнего города Губкинский. Как уточнили в пресс-службе, родители обратились к медикам, обнаружив, что их четырехлетний сын, развлекаясь с развивающей игрушкой, состоящей из 250 небольших неодимовых магнитных шариков, проглотил часть из них.
"Попав в пищеварительный тракт ребенка, шарики примагнитились друг к другу через стенки кишечника и желудка, они сжали нежные ткани с такой силой, что в конце концов вызвали пролежни... Малышу была проведена лапаротомия, инородные тела, а это 20 магнитных шариков, были удалены. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он уже выписан из больницы", - сообщили в медучреждении.
Такие случаи - редкость для больницы в Ноябрьске, но все же они происходят, подчеркнули в пресс-службе. Так, шесть лет назад местным врачам из-за аналогичного инцидента пришлось удалить ребенку часть кишечника во время операции, а в прошлом году врачи эндоскопического отделения успели достать из желудка малолетнего пациента более 15 магнитных шариков.
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