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Фильм "Бладшот" возглавил российский прокат в выходные
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РИА Новости

Фильм "Бладшот" возглавил российский прокат в выходные

14:44 16.03.2020
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© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Бладшот"
Кадр из фильма Бладшот
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Фантастический боевик Дэйва Уилсона "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли возглавил российский прокат в выходные, собрав 177 миллионов рублей, неофициальные и предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте - американский анимационный фильм "Вперед", собравший за уикенд 85,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 372,5 миллиона).
Российская комедия "Отель "Белград" расположилась на третьей строчке со сборами 80,4 миллиона рублей (за две недели - 403,9 миллиона).
Фильм Гая Ричи "Джентльмены" занял четвертое место со сборами 58,4 миллиона рублей. Его общие сборы за пять недель превысили 1,2 миллиарда рублей.
Замыкает пятерку лидеров хоррор Ли Уоннелла "Человек-невидимка", сборы которого за выходные составили 40,9 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 193,3 миллиона долларов).
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