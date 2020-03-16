Фильм "Бладшот" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Фантастический боевик Дэйва Уилсона "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли возглавил российский прокат в выходные, собрав 177 миллионов рублей, неофициальные и предварительные данные сообщил портал kinobusiness.com.

На втором месте - американский анимационный фильм "Вперед", собравший за уикенд 85,5 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 372,5 миллиона).

Российская комедия "Отель "Белград" расположилась на третьей строчке со сборами 80,4 миллиона рублей (за две недели - 403,9 миллиона).

Фильм Гая Ричи "Джентльмены" занял четвертое место со сборами 58,4 миллиона рублей. Его общие сборы за пять недель превысили 1,2 миллиарда рублей.