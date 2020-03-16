Студенты МГУ попросили перевести их на дистанционное обучение

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Студенческий совет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова направил письмо на имя ректора Виктора Садовничего с просьбой перевести обучение на дистанционное форму из-за коронавируса.
Как отмечается в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, студсоветом был проведен опрос по поводу возможного перехода на дистанционное обучение, в нем приняли участие около 15 тысяч студентов МГУ. Около 66% высказались за полный переход на дистанционное обучение.
Уточняется, что студенты высказывают опасения относительно необходимости контактировать с большим количеством людей, добираясь до вуза на общественном транспорте, а также в процессе учебы.
Добавляется, что часть студентов из-за этого уже решила не посещать занятия в ущерб своим знаниям, рискуя получить взыскание за прогулы.
"Студенческий совет МГУ просит вас временно перевести всех студентов Московского университета на дистанционное обучение", - говорится в письме.
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