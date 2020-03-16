Студенты МГУ попросили перевести их на дистанционное обучение

Как отмечается в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, студсоветом был проведен опрос по поводу возможного перехода на дистанционное обучение, в нем приняли участие около 15 тысяч студентов МГУ. Около 66% высказались за полный переход на дистанционное обучение.

Уточняется, что студенты высказывают опасения относительно необходимости контактировать с большим количеством людей, добираясь до вуза на общественном транспорте, а также в процессе учебы.

Добавляется, что часть студентов из-за этого уже решила не посещать занятия в ущерб своим знаниям, рискуя получить взыскание за прогулы.