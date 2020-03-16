Турция заявила о нейтрализации 11 членов курдских формирований в Сирии

АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило в понедельник о нейтрализации 11 членов курдских формирований на севере Сирии.
"Одиннадцать террористов РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана – сил самообороны сирийских курдов), которые пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", были нейтрализованы в результате проведенных операций", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и террористической группировки "Исламское государство"*.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
* Террористическая организация, запрещенная в России