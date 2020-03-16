Турция заявила о нейтрализации 11 членов курдских формирований в Сирии

"Одиннадцать террористов РПК/YPG (Рабочей партии Курдистана – сил самообороны сирийских курдов), которые пытались проникнуть в зону операции "Источник мира", были нейтрализованы в результате проведенных операций", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.