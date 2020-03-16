В Киргизии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

БИШКЕК, 16 мар - РИА Новости. Премьер Киргизии Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в понедельник на совещании по правительственным мерам борьбы с проникновением коронавируса в страну призвал граждан воздержаться от выезда из республики.

"В соседних странах Казахстане Узбекистане выявлены случаи заражения коронавирусом. Я призываю граждан нашей страны сократить количество передвижений через государственную границу и по возможности оставаться в стране", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.

Премьер также попросил киргизстанцев уменьшить посещение ресторанов и других развлекательных заведений, проведение и участие в тоях (праздниках) и других традиционных национальных обрядах с участием большого количества людей.

"Я призываю граждан отнестись к этим вопросам со всей серьезностью и ограничить посещение мест массового скопления людей. Каждый гражданин должен это понимать", - заявил Абылгазиев.

По словам премьера, правительство усилило меры безопасности и прилагает все усилия для недопущения проникновения и распространения на территории страны коронавирусной инфекции.

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По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 500 человек. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. В школах и вузах введен трехнедельный карантин.