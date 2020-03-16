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В Киргизии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Киргизии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

11:16 16.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
БИШКЕК, 16 мар - РИА Новости. Премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в понедельник на совещании по правительственным мерам борьбы с проникновением коронавируса в страну призвал граждан воздержаться от выезда из республики.
"В соседних странах Казахстане и Узбекистане выявлены случаи заражения коронавирусом. Я призываю граждан нашей страны сократить количество передвижений через государственную границу и по возможности оставаться в стране", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.
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Премьер также попросил киргизстанцев уменьшить посещение ресторанов и других развлекательных заведений, проведение и участие в тоях (праздниках) и других традиционных национальных обрядах с участием большого количества людей.
"Я призываю граждан отнестись к этим вопросам со всей серьезностью и ограничить посещение мест массового скопления людей. Каждый гражданин должен это понимать", - заявил Абылгазиев.
По словам премьера, правительство усилило меры безопасности и прилагает все усилия для недопущения проникновения и распространения на территории страны коронавирусной инфекции.
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14 марта, 10:09
По данным Минздрава, на территории Киргизии не выявлено ни одного случая инфицирования новым типом коронавируса. Под наблюдением врачей находятся более 500 человек. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. В школах и вузах введен трехнедельный карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМухаммедкалый АбылгазиевКоронавирусыУзбекистанКиргизияКазахстанВ мире
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