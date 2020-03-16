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Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
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РИА Новости

Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни

10:26 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтверждена коронавирусная инфекция, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав жителей Санкт-Петербурга избегать людных мест.
"Заболел, в общем, коронавирусом. Лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных… случаев заражения по России", - написал Тюшкевич в своем Instagram.
По словам спортсмена, несмотря на отсутствие признаков простуды, он сдал соответствующие анализы после возвращения из Франции, и их результат "показал, что коронавирус есть". Через день появились и симптомы заболевания.
"Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 (градусов) и плохо снижается какими-либо таблетками", – рассказал Тюшкевич, уточнивший также, что позднее температура "немного упала".
"Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома", - посоветовал он.
Ранее сообщалось, что Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". В частности, постановлением с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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