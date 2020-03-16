Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни

По словам спортсмена, несмотря на отсутствие признаков простуды, он сдал соответствующие анализы после возвращения из Франции, и их результат "показал, что коронавирус есть". Через день появились и симптомы заболевания.

"Первый – першит в горле. Ощущение сухого горла. Второй – постепенно появляется сухой кашель. Третий – давление в верхней части груди. Четвертый – уже ночью температура поднялась до 39 (градусов) и плохо снижается какими-либо таблетками", – рассказал Тюшкевич, уточнивший также, что позднее температура "немного упала".

"Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома", - посоветовал он.

Ранее сообщалось, что Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". В частности, постановлением с 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тысячи человек. Гражданам рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения массовых мероприятий.