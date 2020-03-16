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2020-03-16T11:11+0300
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Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники
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РИА Новости

Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники

10:23 16.03.2020 (обновлено: 11:11 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТ-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018"
Т-15 с модулем АУ220М Байкал на военно-техническом форуме Армия-2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Т-15 с модулем АУ220М "Байкал" на военно-техническом форуме "Армия-2018". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Венесуэла не запрашивала у России новую военную технику, вооруженные силы страны достаточно укомплектованы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"Насколько мне известно, на сегодняшний день венесуэльские вооруженные силы укомплектованы достаточным количеством нашей техники. О каких-то новых видах или новой технике пока, насколько мне известно, запросов с их стороны не поступало", - сказал дипломат.
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"Другое дело, что надо продолжать приводить в порядок то, что уже было ранее поставлено. Но этим, собственно, и занимаются наши специалисты. Если будут какие-то новые контракты, я думаю, о них объявят участники этих контрактов сами. Это тоже работа в повседневном режиме", - добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
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Сергей Мелик-Багдасаров (посол России в Венесуэле)РоссияВенесуэлаБезопасность
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