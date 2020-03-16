Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники

"Насколько мне известно, на сегодняшний день венесуэльские вооруженные силы укомплектованы достаточным количеством нашей техники. О каких-то новых видах или новой технике пока, насколько мне известно, запросов с их стороны не поступало", - сказал дипломат.

"Другое дело, что надо продолжать приводить в порядок то, что уже было ранее поставлено. Но этим, собственно, и занимаются наши специалисты. Если будут какие-то новые контракты, я думаю, о них объявят участники этих контрактов сами. Это тоже работа в повседневном режиме", - добавил собеседник агентства.