Сергей Мелик-Багдасаров: Венесуэла не просила Россию о новом кредите

Россия и Венесуэла 14 марта отметили 75-летие с момента установления дипотношений. О том, как Москва будет выстраивать отношения со своим стратегическим союзником в Латинской Америке, о военно-техническом сотрудничестве и о возможных российских инвестициях в страну корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой рассказал в своем первом интервью на посту посла РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров

— Сергей Михайлович, прежде всего поздравляем вас с назначением на должность посла. Учитывая, что Венесуэла сейчас считается самой горячей точкой Латинской Америки, какие главные задачи вы ставите перед собой? В этом году Москва и Каракас отмечают 75 лет с момента установления дипотношений. Как изменились наши отношения за это время?

— Спасибо большое за поздравление и за ваш вопрос. Самая главная задача, которая стоит перед послом, это укреплять и развивать отношения. Именно этому и будет посвящена моя деятельность на новом посту.

Как вы знаете, наши отношения с Венесуэлой носят стратегический характер. Это накладывает на меня и на остальных сотрудников нашего посольства дополнительную ответственность. Будем продолжать всесторонне углублять наши связи с Венесуэлой, взаимодействие на международной арене, развивать сотрудничество в различных областях – экономической, инвестиционной, научно-технической, военно-технической, культурно-гуманитарной.

В этой связи важно отметить работу, которая ведется между нашими странами в рамках созданной в 2001 году Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня (КВУ). Взаимодействие на этой площадке охватывает практические вопросы самого широкого свойства – от сотрудничества в космической сфере и высоких технологиях до культурных обменов.

Что касается 75-летия установления дипотношений с Венесуэлой, то действительно очень приятно, что моя миссия начинается с юбилейной даты. Мы ее обязательно отметим в Каракасе вместе с нашими венесуэльскими друзьями, развернем выставку историко-архивных документов, прочитаем интересные тематические лекции в вузах страны.

Надо отметить, что наши отношения развивались по нарастающей. В советское время была трехсторонняя сделка, по которой Венесуэла поставляла нефть на Кубу по советским обязательствам, а СССР экспортировал черное золото в европейские страны по обязательствам Венесуэлы. Это была очень важная договоренность и достаточно масштабная.

Новый беспрецедентный импульс развития наши двусторонние отношения получили 20 лет назад, после первой встречи в 2000 году президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса на полях 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В первое время локомотивом нашего сотрудничества являлась военно-техническая сфера. Тогдашнее руководство страны в условиях фактического запрета США на поставку запчастей к западной военной технике, которой тогда были укомплектованы Вооруженные силы Республики, приняло — это важно подчеркнуть — суверенное решение нарастить сотрудничество с нашей страной. Были подписаны соответствующие контракты в сфере ВТС. Россия, помимо поставок в Венесуэлу различных систем вооружения и узлов к ним, также осуществляет их обслуживание и обучение венесуэльских военных техников и производит соответствующие ремонтные работы. Наши специалисты продолжают трудиться и сегодня в Венесуэле.

С приходом к власти Николаса Мадуро линия Уго Чавеса на развитие двусторонних отношений и укрепление нашего стратегического партнерства получила свое продолжение. Будем следовать этим направлением.

— Ожидается ли обмен визитами между Россией и Венесуэлой в ближайшие месяцы? В частности, есть ли информация о визите российского президента в Каракас?

— Вы знаете, о визитах главы государства обычно извещается по линии пресс-службы президента. На сегодняшний момент ни о каких конкретных сроках на этот счет мне неизвестно.

— Но я так понимаю, что Мадуро мы ждем 9 мая в Москве?

— Да, президент России Владимир Путин направлял ему соответствующее приглашение. Николас Мадуро с благодарностью его принял, и венесуэльцы планируют такую поездку.

— Последний год в Венесуэле был турбулентным. Оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом, пару недель назад он заявил, что хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране. Получала ли уже Москва официальный запрос по этой теме?

— Нет, формализованного запроса мы на этот счет не получали. Год назад Хуан Гуаидо возглавлял Национальную ассамблею (в соответствии с местной практикой председатель Нацассамблеи избирается сроком на один год), и ему, наверное, казалось это достаточным для того, чтобы в таких условиях провозгласить себя временно исполняющим обязанности главы государства. Сегодня, спустя год, у Нацассамблеи другой председатель, и Гуаидо теперь обычный депутат.

Нам сложно судить о серьезности его намерений в отношении России и Китая. Гуаидо много чего говорит, но за этим, как правило, мало что стоит.

— Получала ли Москва официальное приглашение от Венесуэлы наблюдать за выборами в Национальную ассамблею, которые пройдут в 2020 году?

— Формального приглашения мы на сегодня не получали. Почему? В том числе и потому, что, как сказал мне недавно венесуэльский посол, только на днях в Национальной ассамблее был сформирован комитет по выдвижению кандидатур в состав Национального избирательного совета (НИС). Это очень важный этап, который свидетельствует о том, что переговоры в рамках круглого стола национального диалога, которые ведутся между правительством и умеренной оппозицией, а также частично некоторыми политиками, которые себя причисляют к непримиримой оппозиции, хоть и не всегда просто, но продолжают идти. Постепенно, последовательно.

Однако главное, что самим венесуэльцам путем кропотливого серьезного диалога, без навязанных извне решений удается находить взаимоприемлемые развязки. Новость о достижении договоренностей по формированию НИС внушает оптимизм. Надеюсь, этот важнейший для выборов госорган в ближайшее приступит время к подготовке парламентских выборов.

Что касается направления приглашения принять участие в миссии по сопровождению выборов, то это в Венесуэле регулируется определенной конституционной процедурой. Сначала должна быть запущена практическая работа НИС, после чего, видимо, будет сформирован круг стран и международных организаций, которые будут приглашены в качестве наблюдателей на голосование.

Надеемся, что Россия будет включена в этот список, поскольку венесуэльцы нам неоднократно говорили, что видят в нас друзей и хотят, чтобы мы тоже каким-то образом были в числе тех государств, которые будут сопровождать эти выборы. При этом в Каракасе прекрасно осознают важность международной транспарентности и максимальной политической репрезентативности этих выборов, чтобы потом ни у кого не возникло сомнений в легитимности их результатов. Партнеры настроены, чтобы весь венесуэльский народ пришел и сделал свой выбор, проголосовал так, как считает нужным.

— Вы сказали раньше, что Россия хочет продолжать сотрудничество с Венесуэлой во всех сферах, и упомянули нефтяную отрасль. Готова ли сейчас Россия к новым инвестициям в нефтяную отрасль Венесуэлы? Как мы знаем, недавно Мадуро даже объявил чрезвычайное положение в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США.

— Действительно, наши компании довольно активно ведут работу в Венесуэле. Мне сложно сказать о том, какие у них планы с точки зрения расширения своего присутствия, поскольку, как вы понимаете, это вопрос компетенции соответствующих экономоператоров. Такая информация, как правило, появляется уже после того, как компании между собой договорились. Если нашим компаниям покажется более перспективным нарастить свое присутствие, возможно, венесуэльцы тоже на это отреагируют позитивно. В условиях односторонних финансово-экономических рестрикций, введенных США в отношении Венесуэлы, многие страны и многие компании ограничены в своих возможностях расширять добычу и связанные с этим различные другие направления сотрудничества в этой сфере. Я думаю, что перспективы в любом случае хорошие.

— Прорабатываются ли сейчас новые контакты между Роснефтью и PDVSA?

— Эти компании работают настолько в плотном контакте, что я думаю, что на рабочем уровне там так или иначе в ежедневном режиме возникают какие-то новые идеи, новые предложения. Рекомендовал бы вам задать этот вопрос представителям этих экономоператоров.

— А поступал ли уже запрос от венесуэльской стороны на отправку новой группы российских военных специалистов в страну?

— Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС.

Добавлю, что такое сотрудничество осуществляется в строгом соответствии с международными и национальными нормами. А работа в Венесуэле наших специалистов, помогающих венесуэльцам поддерживать в отличной форме их вооруженные силы, как раз связана с исполнением вышеупомянутых контрактных обязательств.

— Сегодня Мадуро объявил о начале новых военных учений в стране. Москва получала приглашение наблюдать за этими учениями?

— Венесуэльцы справляются прекрасно. Мадуро последний год регулярно проверяет боеготовность своих вооруженных сил. И, полагаю, это оправдано с учетом постоянно поступающих сигналов о наличии "всех опций на столе".

— Продолжая тему ВТС. Мы знаем, что это одна из важных сфер взаимодействия между Москвой и Каракасом. Планируется ли подписание новых контрактов? Проявляла ли венесуэльская сторона интерес в новых закупках российской военной техники? И если да, то какой?

— Насколько мне известно, на сегодняшний день венесуэльские вооруженные силы укомплектованы доставочным количеством нашей техники. О каких-то новых видах или новой технике пока, насколько мне известно, запросов с их стороны не поступало. Другое дело, что надо продолжать приводить в порядок то, что уже было ранее поставлено. Но этим, собственно, и занимаются наши специалисты. Если будут какие-то новые контракты, я думаю, о них объявят участники этих контрактов сами. Это тоже работа в повседневном режиме.

— У меня еще вопрос о заводе по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Строительство уже идет давно, но все никак не закончится. Осенью звучали заявления, что его планируют открыть или в 2020, или в 2021 году. Когда же оно будет закончено?

— Дата открытия этих объектов отодвигается. Скорейшему развитию и реализации проекта мешает целый ряд факторов в основном экономического характера. Значительный негативный эффект оказывают и американские экономические рестрикции, по сути, связавшие руки венесуэльцам в том, что касается осуществления международных платежей. Но в любом случае работа ведется. Главное здесь — не спешка. Проект перспективный, он будет дальше реализовываться. Это сомнению не подлежит.

Относительно сроков, надеюсь, что завод удастся запустить в следующем году.

— С самого начала кризиса в Венесуэле всех интересовал вопрос об обязательствах Каракаса по государственному кредиту перед РФ. Выполняет ли Венесуэла взятые на себя обязательства? Обращался ли Каракас с просьбой о новом кредите?

— Каракас с такой просьбой не обращался. В прошлом году был подписан соответствующий протокол о дополнениях к кредитному соглашению, и Каракас безукоризненно свои обязательства выполняет. Кредит погашается в соответствии с графиком.

— Поступал ли запрос от Венесуэлы к России с просьбой, чтобы Гознак печатал валюту в стране?

— По линии посольства такого запроса не проходило, с другой стороны, все страны где-то печатают свои деньги. И если Россия предлагает конкурентоспособные условия по оказанию таких услуг, почему бы этим не воспользоваться? Должен сказать, что наличные деньги в Венесуэле сейчас используются в очень ограниченном количестве. В обиходе преобладают электронные платежи. Страна все активнее использует криптовалюту петро.

— В материалах к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро осенью говорилось, что инвестиции из России в горнорудные проекты в Венесуэле могут составить около 1 миллиарда долларов, а также высок интерес к добыче алмазов и золота. Уже обсуждаются конкретные проекты в этом направлении?

— Горнорудная сфера достаточно обширна. Там не только алмазы и золото, там много других полезных ископаемых. Вообще, венесуэльская земля богата полезными ресурсами, и в рабочем порядке наши компании периодически посещают Венесуэлу, ведут соответствующие переговоры.