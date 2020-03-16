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Аксенов назвал крымский референдум эталонным образцом демократии
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РИА Новости

Аксенов назвал крымский референдум эталонным образцом демократии

10:13 16.03.2020 (обновлено: 11:27 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Крымский референдум, проведенный шесть лет назад, стал "эталонным образцом прямой демократии", заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. "Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - говорится в обращении Аксенова, опубликованном на его странице в Facebook.
По его словам, все эти годы "враги России и Крыма, как заведенные, повторяли, что референдум якобы проходил "под дулами автоматов".
"На самом деле нашим главным "оружием" были единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир на крымской земле, отстоять духовные и нравственные ценности, переданные нам предками. Мы голосовали за мечту. Но тем, кто сам понимает и признает только язык силы, кто отказывает другим в праве на выбор, а по большому счету, и в праве на жизнь, понять это невозможно", - написал глава республики.
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По его словам, события "Крымской весны" ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими целями и ценностями. "Против такого народного движения к правде и справедливости бессильны любые политические технологии, основанные на лжи, обмане, запугивании и власти денег, любые санкции и блокады", - подчеркнул Аксенов.
Он отметил, что западные страны изменят свое мнение о событиях в Крыму, "когда здоровые люди придут к власти там". "Идем своим путем, не отвлекаемся на эти провокации и визги", - сказал Аксенов журналистам.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
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