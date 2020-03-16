Аксенов назвал крымский референдум эталонным образцом демократии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Крымский референдум, проведенный шесть лет назад, стал "эталонным образцом прямой демократии", заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов . Крымский референдум, проведенный шесть лет назад, стал "эталонным образцом прямой демократии", заявил глава Республики

По его словам, шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. "Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - говорится в обращении Аксенова, опубликованном на его странице в Facebook

По его словам, все эти годы "враги России и Крыма, как заведенные, повторяли, что референдум якобы проходил "под дулами автоматов".

"На самом деле нашим главным "оружием" были единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир на крымской земле, отстоять духовные и нравственные ценности, переданные нам предками. Мы голосовали за мечту. Но тем, кто сам понимает и признает только язык силы, кто отказывает другим в праве на выбор, а по большому счету, и в праве на жизнь, понять это невозможно", - написал глава республики.

По его словам, события "Крымской весны" ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими целями и ценностями. "Против такого народного движения к правде и справедливости бессильны любые политические технологии, основанные на лжи, обмане, запугивании и власти денег, любые санкции и блокады", - подчеркнул Аксенов.