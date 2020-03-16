Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время недавнего визита в Венесуэлу заявил, что Россия с нетерпением ждет Мадуро 9 мая.