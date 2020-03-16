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75 лет Великой Победы
2020-03-16T11:11+0300
https://ria.ru/20200316/1568652523.html
Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:80:3419:2003_1036x0_80_0_0_ad6b36cbfbdea0ca7ab2c2040e1a8431.jpg
РИА Новости

Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая

10:10 16.03.2020 (обновлено: 11:11 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует приехать в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время недавнего визита в Венесуэлу заявил, что Россия с нетерпением ждет Мадуро 9 мая.
"Да, президент России Владимир Путин направлял ему соответствующее приглашение. Николас Мадуро с благодарностью его принял, и венесуэльцы планируют такую поездку", - сказал дипломат.
Читайте полный текст интервью >>
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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