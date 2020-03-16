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Россия закрывает границу с Белоруссией
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РИА Новости

Россия закрывает границу с Белоруссией

09:32 16.03.2020 (обновлено: 12:25 16.03.2020)
156833
© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением COVID-19.
"Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов", — сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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В Минске пока не принимали встречных решений, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, прокомментировал РИА Новости официальный представитель Государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
МИД республики находится в контакте с российским коллегами и изучает ситуацию, заявил агентству пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее было ограничено авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией, до этого — с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией, Германией. Запреты вводят и другие государства.
Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек, в Белоруссии — около 30.
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Популярные комментарии
Закрывать надо в первую очередь с Украиной! Именно от туда сейчас хлынет поток заробитчан, которых погнали из Европы из за коронавируса. А тестов на Украине нет!
16 марта, 09:45
Ярослав Иванов
2484224370
Возможно от твоей мамы завезли. Все случаи коронавируса в России зафиксированы откуда были завезены, а ваши приматоботные предположения лишь вносят нацисткий характер в повседневную жизнь.
16 марта, 09:40
КШКирилл Шехтман
67330294
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