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Школы в Ленинградской области переведут на дистанционное обучение
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РИА Новости

Школы в Ленинградской области переведут на дистанционное обучение

09:14 16.03.2020 (обновлено: 09:43 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель в школе
Учитель в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учитель в школе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Школы и колледжи в Ленинградской области с 17 марта перейдут на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Детские сады, школы и колледжи Ленобласти с 17 марта переходят на режим свободного посещения. Родителям рекомендовано по возможности воздержаться от посещения детьми образовательных учреждений. В школах и колледжах для учащихся будет организовано дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что губернатор области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе. Массовые мероприятия в регионе численностью свыше 300 человек отменены с 15 марта. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. Социальные организации должны размещать при входах и в местах массового скопления людей диспенсеры-антисептики. Предприятия, осуществляющие свою деятельность в местах массового скопления людей и перевозку железнодорожным, автомобильным транспортом, просят регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха.
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