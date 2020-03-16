Школы в Ленинградской области переведут на дистанционное обучение

"Детские сады, школы и колледжи Ленобласти с 17 марта переходят на режим свободного посещения. Родителям рекомендовано по возможности воздержаться от посещения детьми образовательных учреждений. В школах и колледжах для учащихся будет организовано дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе. Массовые мероприятия в регионе численностью свыше 300 человек отменены с 15 марта. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. Социальные организации должны размещать при входах и в местах массового скопления людей диспенсеры-антисептики. Предприятия, осуществляющие свою деятельность в местах массового скопления людей и перевозку железнодорожным, автомобильным транспортом, просят регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха.