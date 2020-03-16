Во Владивостоке из-за коронавируса отменили празднование Навруза

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия на праздник весеннего равноденствия Навруз 21 марта во Владивостоке отменили из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил РИА Новости председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана в Приморском крае "Адолат" (Справедливость) Баходир Нураков.
"Мы сожалеем, что в этом году массового празднования Навруза у нас (в Приморье - ред.) не будет в связи с коронавирусом", - сообщил Нураков.
Он добавил, что обычно эти мероприятия собирали около тысячи человек.
"Мы находимся в пограничной зоне – Китай, Южная Корея, Япония. Решили, что встретим Навруз в семейном кругу и поздравляем всех приморцев с праздником", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана в воскресенье приняло решение отменить массовые мероприятия на праздник Навруз 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Власти Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана также отменили публичные мероприятия, связанные с празднованием Навруза, который отмечается в этих странах 21-23 марта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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