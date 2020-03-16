Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T09:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568649539.html
Во Владивостоке из-за коронавируса отменили празднование Навруза
https://cdn21.img.ria.ru/images/97730/95/977309547_0:255:2448:1632_1036x0_80_0_0_7371f6fd6b7c5e35365df869cecf91ed.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке из-за коронавируса отменили празднование Навруза

09:02 16.03.2020 (обновлено: 09:03 16.03.2020)
1287
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия на праздник весеннего равноденствия Навруз 21 марта во Владивостоке отменили из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил РИА Новости председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана в Приморском крае "Адолат" (Справедливость) Баходир Нураков.
"Мы сожалеем, что в этом году массового празднования Навруза у нас (в Приморье - ред.) не будет в связи с коронавирусом", - сообщил Нураков.
Города России. Мурманск
08:37
Под Мурманском отменили мероприятия численностью более ста человек
Он добавил, что обычно эти мероприятия собирали около тысячи человек.
"Мы находимся в пограничной зоне – Китай, Южная Корея, Япония. Решили, что встретим Навруз в семейном кругу и поздравляем всех приморцев с праздником", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана в воскресенье приняло решение отменить массовые мероприятия на праздник Навруз 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Власти Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана также отменили публичные мероприятия, связанные с празднованием Навруза, который отмечается в этих странах 21-23 марта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
820000
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная КореяВладивостокЯпонияВ мире
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
ДВФУ готовится перейти на электронное обучение из-за коронавируса
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
Лента новостейМолния