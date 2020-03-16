Южная Корея ужесточила процедуру въезда из России из-за коронавируса

"Кроме того, мы рассматриваем вариант универсального применения особой процедуры въезда ко всем въезжающим. Сегодня все задействованные ведомства на рабочей встрече комплексно обсудят эффективность, необходимость и возможный план реализации такой меры", - подчеркнул Ким Ган Нип.

Он также попросил всех прибывающих в Республику Корея отнестись с пониманием к введенным мерам и оказывать содействие властям, несмотря на усложнение процедур въезда, увеличение времени ожидания и другие неудобства.

Особая процедура въезда в Южную Корею предполагает использование отдельных залов прибытия, проверку температуры, заполнение различных опросников и деклараций, уточнение места пребывания и работающего телефона для связи, а также установку специального мобильного приложения для передачи медицинских показаний. Отчитываться о состоянии здоровья необходимо в течение 14 дней. При появлении симптомов заболевания COVID-19 прибывшего из неблагополучной территории ставят на особый контроль и могут направить для сдачи теста на коронавирус. К тому же данные о всех, кто посещал страны с большим количеством заболевших, направляются в местные медицинские учреждения и аптеки.