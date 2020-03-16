Южная Корея ужесточила процедуру въезда из России из-за коронавируса

СЕУЛ, 16 мар – РИА Новости. Южная Корея из-за стремительного распространения коронавируса в Европе ввела специальную процедуру досмотра на границе для всех, кто прибывает авиарейсами из европейских государств, а также готовится ужесточить въезд для всех без исключения стран мира, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ким Ган Нип.
"Учитывая последние международные тенденции, с 0.00 сегодняшнего дня мы расширили применение особой процедуры въезда на граждан Республики Корея и иностранцев, прибывающих всеми авиарейсами из Европы. Вслед за введением со вчерашнего дня особой процедуры въезда для пяти европейских стран – Франции, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландов – она теперь применяется как для прямых рейсов со всей территории Европы, включая Польшу и Россию, так и в случае транзита через Дубаи и другие территории", - заявил замминистра в ходе ежедневного брифинга центрального штаба по мерам безопасности при чрезвычайной ситуации.
По его словам, на такие меры южнокорейскому правительству пришлось пойти с учетом темпов распространения COVID-19 в европейском регионе и ситуацией с выявлением больных в ходе эпидемиологического контроля на границе. Случаи инфицирования новым видом коронавируса зафиксированы уже в 46 государствах Европы, количество заболевших там превысило 40 тысяч человек. В Испании за день был зафиксирован прирост более 1 тысячи человек, в Германии и Франции каждый день прибавляется по 700-800 зараженных. Высокие темпы распространения инфекции наблюдаются также в Иране и других странах Ближнего Востока.
"Кроме того, мы рассматриваем вариант универсального применения особой процедуры въезда ко всем въезжающим. Сегодня все задействованные ведомства на рабочей встрече комплексно обсудят эффективность, необходимость и возможный план реализации такой меры", - подчеркнул Ким Ган Нип.
Он также попросил всех прибывающих в Республику Корея отнестись с пониманием к введенным мерам и оказывать содействие властям, несмотря на усложнение процедур въезда, увеличение времени ожидания и другие неудобства.
Особая процедура въезда в Южную Корею предполагает использование отдельных залов прибытия, проверку температуры, заполнение различных опросников и деклараций, уточнение места пребывания и работающего телефона для связи, а также установку специального мобильного приложения для передачи медицинских показаний. Отчитываться о состоянии здоровья необходимо в течение 14 дней. При появлении симптомов заболевания COVID-19 прибывшего из неблагополучной территории ставят на особый контроль и могут направить для сдачи теста на коронавирус. К тому же данные о всех, кто посещал страны с большим количеством заболевших, направляются в местные медицинские учреждения и аптеки.
Россия с 1 марта временно ограничила авиасообщение с Южной Кореей рейсами "Аэрофлота" и Korean Air через терминал F московского аэропорта "Шереметьево". Впоследствии южнокорейский перевозчик сообщил, что с прекращает рейсы между Сеулом и Москвой до 25 апреля. "Аэрофлот", в свою очередь, объявил о сокращении частоты полетов в столицу Республики Корея до четырех раз в неделю с 10 по 26 марта.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса