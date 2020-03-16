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В Подмосковье задержали мошенниц, обманувших ветерана труда
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РИА Новости

В Подмосковье задержали мошенниц, обманувших ветерана труда

08:38 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мошенниц, которые похитили деньги у 93-летней пенсионерки под видом социальных работников, они арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
"Сотрудниками полиции МО МВД России "Павлово-Посадский" задержаны ранее судимая 48-летняя жительница города Таганрога и ее 28-летняя дочь, подозреваемые в мошенничестве", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, мошенницы под видом социальных работников зашли в частный дом к 93-летней местной жительнице – труженице тыла в годы Великой Отечественной войны - и похитили у нее 160 тысяч рублей.
"Женщины сообщили пенсионерке о денежной реформе и попросили хозяйку показать ее сбережения. Выступая в качестве эксперта, одна из них, осматривая деньги, сказала, что они вышли из оборота и подлежат изъятию, а взамен выдала конверт якобы с новыми купюрами", - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Полицейским также удалось выяснить, что задержанные аналогичным способом похитили 140 тысяч рублей у 88-летней женщины.
В настоящее время мошенницы арестованы.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Московская область (Подмосковье)ТаганрогПроисшествия
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