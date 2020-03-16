В Подмосковье задержали мошенниц, обманувших ветерана труда

"Женщины сообщили пенсионерке о денежной реформе и попросили хозяйку показать ее сбережения. Выступая в качестве эксперта, одна из них, осматривая деньги, сказала, что они вышли из оборота и подлежат изъятию, а взамен выдала конверт якобы с новыми купюрами", - передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.