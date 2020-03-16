Экологи предложили объявить Год экологического просвещения

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экологи обратились к президенту РФ Экологи обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой объявить 2021 год Годом экологического просвещения в России, соответствующее письмо было направлено главе государства за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

"В целях формирования "экологичного интеллекта" в опыте и будущем нации, исполнения национального проекта "Экология" , просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть инициативу об объявлении 2021 года Годом экологического просвещения в России", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Год экологического просвещения, по мнению авторов идеи, послужит системному формированию экологических компетенций населения в рамках тематических акций и мероприятий, позволит расширить диалог об экологической ответственности каждого человека, станет примером уникального формата для международного сообщества.

"Искренне надеемся, что настоящая инициатива может составить основу образовательной и нравственной платформы для всех россиян, любящих и защищающих природу как достояние своей Родины", - говорится в письме.