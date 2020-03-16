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Экологи предложили объявить Год экологического просвещения
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РИА Новости

Экологи предложили объявить Год экологического просвещения

08:30 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСортировка отходов в Москве
Сортировка отходов в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Сортировка отходов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Экологи обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой объявить 2021 год Годом экологического просвещения в России, соответствующее письмо было направлено главе государства за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.
"В целях формирования "экологичного интеллекта" в опыте и будущем нации, исполнения национального проекта "Экология", просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть инициативу об объявлении 2021 года Годом экологического просвещения в России", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Год экологического просвещения, по мнению авторов идеи, послужит системному формированию экологических компетенций населения в рамках тематических акций и мероприятий, позволит расширить диалог об экологической ответственности каждого человека, станет примером уникального формата для международного сообщества.
"Искренне надеемся, что настоящая инициатива может составить основу образовательной и нравственной платформы для всех россиян, любящих и защищающих природу как достояние своей Родины", - говорится в письме.
"Благодаря экологическому образованию у граждан нашей страны, уверены, возникнет чувство долга и ответственности перед их городом, двором, подъездом, животными, которых они приручили, и будущими поколениями", - сказал Усманов РИА Новости.
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