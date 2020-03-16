Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T08:17+0300
https://ria.ru/20200316/1568648294.html
СК завел дело после пожара под Иркутском, где погибли семь человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:42:3077:1773_1036x0_80_0_0_bb783daac3453afdc25261f4c45ab9d3.jpg
РИА Новости

СК завел дело после пожара под Иркутском, где погибли семь человек

08:17 16.03.2020
2503
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной части. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело после пожара в поселке Усть-Уда, где погибли семь человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба СК по региону.
В понедельник в жилом доме в поселке Усть-Уда произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и мужчина. Четверо детей были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались. По данным ведомства, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
07:10
В Хабаровске ТЦ эвакуировали из-за дыма от пожара в соседнем здании
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что семья была неблагополучной, стояла на учете.
"Будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних", - добавляется в сообщении ведомства.
020610
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
СМИ: правительство подготовило антикризисный план из-за коронавируса
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
Лента новостейМолния