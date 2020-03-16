СК завел дело после пожара под Иркутском, где погибли семь человек

В понедельник в жилом доме в поселке Усть-Уда произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и мужчина. Четверо детей были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались. По данным ведомства, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.