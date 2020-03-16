СК завел дело после пожара под Иркутском, где погибли семь человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело после пожара в поселке Усть-Уда, где погибли семь человек, в том числе четверо детей, сообщает пресс-служба СК по региону.
В понедельник в жилом доме в поселке Усть-Уда произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и мужчина. Четверо детей были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались. По данным ведомства, предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что семья была неблагополучной, стояла на учете.
"Будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних", - добавляется в сообщении ведомства.