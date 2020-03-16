В Госдуме предложили отменить контрольные в школах из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил отменить проведение контрольных работ в начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
"Многие учебные учреждения не вносят коррективы в свой учебный план и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая учеников посещать учебные заведения. Данный факт противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения инфекции. Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий просит главу ведомства дать свою оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. В рамках запрета был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
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