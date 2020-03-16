В Госдуме предложили отменить контрольные в школах из-за коронавируса

"Многие учебные учреждения не вносят коррективы в свой учебный план и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая учеников посещать учебные заведения. Данный факт противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения инфекции. Со своей стороны, считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.