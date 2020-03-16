Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T07:50+0300
https://ria.ru/20200316/1568647697.html
Заседания правительства Казахстана временно будут проходить без СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/155210/74/1552107483_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_74b9266a632f943228869e833f12842a.jpg
РИА Новости

Заседания правительства Казахстана временно будут проходить без СМИ

07:50 16.03.2020
1808
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМонумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане.
Монумент Астана-Байтерек в Нур-Султане.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Монумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане. . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Заседания кабинета министров Казахстана будут проходить без СМИ из-за коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях защиты жизни и здоровья граждан в воскресенье подписал указ о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 8 часов 00 минут (5.00 мск) 16 марта 2020 года на срок до 7 часов 00 минут (4.00 мск) 15 апреля 2020 года.
Дворец Президента Республики Казахстан Ак орда в Астане
Вчера, 12:03
Администрация президента Казахстана приостановит прием граждан
"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании Укимет уйи (Дом правительства)", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
В информации уточняется, что заседания правительства будут транслироваться в режиме онлайн на сайте правительства и официальных аккаунтах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
411101
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Люди в медицинских масках
Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Белоруссия пока не приняла решение по закрытию границы с Россией
Главное здание ФРС США
ФРС США снизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У американского моряка заподозрили коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии ввели общенациональный карантин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
Лента новостейМолния