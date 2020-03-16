Заседания правительства Казахстана временно будут проходить без СМИ

НУР-СУЛТАН, 16 мар - РИА Новости. Заседания кабинета министров Казахстана будут проходить без СМИ из-за коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях защиты жизни и здоровья граждан в воскресенье подписал указ о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 8 часов 00 минут (5.00 мск) 16 марта 2020 года на срок до 7 часов 00 минут (4.00 мск) 15 апреля 2020 года.
"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании Укимет уйи (Дом правительства)", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
В информации уточняется, что заседания правительства будут транслироваться в режиме онлайн на сайте правительства и официальных аккаунтах.
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