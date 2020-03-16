Заседания правительства Казахстана временно будут проходить без СМИ

"Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании Укимет уйи (Дом правительства)", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.