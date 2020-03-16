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Водяной отпугиватель воров показали в действии
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РИА Новости

Водяной отпугиватель воров показали в действии

07:16 16.03.2020 (обновлено: 11:43 16.03.2020)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Семья из города Портервилль (штат Калифорния) сконструировала водяную пушку для отпугивания воров, занимавшихся кражами личных вещей из припаркованных автомобилей. Видео с применением такой установки опубликовано в YouTube.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как злоумышленник подъезжает на велосипеде к припаркованному пикапу. Водяная пушка срабатывает, как только он приближается к автомобилю, при этом сбитый с толку мужчина сразу же разворачивается и уезжает.
Ролик был снят еще в конце февраля. В пояснении автор видео указала, что в ее квартале были проблемы с ворами, которые по ночам крали вещи из автомобилей. Обычные средства не оказывали на них никакого воздействия, поэтому они с мужем решили установить в кузове своего пикапа водяную пушку с датчиком движения.
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КалифорнияВ мире
Популярные комментарии
И кто сказал что он вор? Он что-то взял? А может он газету привёз?
16 марта, 09:05
КККонстантин Краснощек
541015
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