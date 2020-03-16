Водяной отпугиватель воров показали в действии

На кадрах с камеры наблюдения видно, как злоумышленник подъезжает на велосипеде к припаркованному пикапу. Водяная пушка срабатывает, как только он приближается к автомобилю, при этом сбитый с толку мужчина сразу же разворачивается и уезжает.

Ролик был снят еще в конце февраля. В пояснении автор видео указала, что в ее квартале были проблемы с ворами, которые по ночам крали вещи из автомобилей. Обычные средства не оказывали на них никакого воздействия, поэтому они с мужем решили установить в кузове своего пикапа водяную пушку с датчиком движения.