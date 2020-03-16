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В Камбодже уже 12 человек заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Камбодже уже 12 человек заразились коронавирусом

06:49 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Камбодже увеличилось за один день с 8 до 12, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Khmer Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Четыре новых пациента - это четырехмесячный ребенок инфицированного гражданина Франции, один камбоджиец, вернувшийся из Франции, и два гражданина Камбоджи, принадлежащих к национальному меньшинству чамов, исповедующих ислам, которые побывали в начале месяца на религиозном мероприятии в одной из мечетей Малайзии, говорится в заявлении минздрава, содержание которого приводит газета.
Из 12 заболевших в Камбодже с начала вспышки только один человек, гражданин КНР, заболевший раньше всех, выздоровел и выписан из больницы. В больницах пока остаются камбоджиец из провинции Сиемриеп, заразившийся от японского туриста, трое пожилых британцев с речного круизного судна Viking Cruise, заразившиеся от вьетнамской пассажирки, летевшей вместе с ними из Англии в одном самолете, один гражданин Бельгии, один канадец и один француз, чей ребенок стал первым из четырех новых пациентов, сообщает газета.
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В настоящее время все инфицированные изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях больниц.
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 правительство Камбоджи запретило в субботу въезд в страну граждан США, Германии, Франции, Италии, Испании и Ирана. В воскресенье премьер-министр Хун Сен подписал указ о прекращении поездок граждан Камбоджи в США, страны Европы и Иран, которым запрещаются поездки государственных служащих в эти страны, и рекомендуется широким слоям населения Камбоджи также воздержаться от таких поездок, помимо случаев неотложной необходимости, сообщает издание.
Некоторые региональные наблюдатели, отмечая небольшое, по сравнению с соседними странами, количество зарегистрированных случаев заболевания в Камбодже, считают, что в стране может быть неопределенное количество незарегистрированных больных, так как система здравоохранения в стране не обеспечивает такого широкого охвата населения, как в Таиланде, Малайзии и Сингапуре, где зарегистрированных случаев заболевания значительно больше.
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8 февраля, 14:35
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКамбоджаВ мире
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