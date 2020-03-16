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2020-03-16T14:35+0300
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"Известия": в России могут ввести автоматическое начисление пенсий
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РИА Новости

"Известия": в России могут ввести автоматическое начисление пенсий

05:17 16.03.2020 (обновлено: 14:35 16.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда России в Москве
Табличка на здании Пенсионного фонда России в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Табличка на здании Пенсионного фонда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России планируется с 2021 года ввести беззаявительный механизм накопления пенсий, благодаря которому граждане по достижению 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг. Соответствующий законопроект, как сообщают "Известия", готовит к внесению в Госдуму Минтруд.
Таким образом, по данным издания, россияне смогут узнать примерный размер страховой пенсии по старости. Гражданам также будут разъяснять условия и порядок приобретения права на пенсию.
В уведомление планируется включить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере уже накопленных пенсионных средств.
Кроме того, с помощью цифрового приложения будет создан беззаявительный порядок получения пенсии по инвалидности.
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Пилотные уведомления начнут поступать жителям ряда регионов с 1 июля следующего года.
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли, а президент Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию, в котором, среди прочего, говорится об обязательстве проводить индексацию пенсий не реже раза в год, а также индексацию социальных пособий.
Заместитель председателя Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заверила, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.
Глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова отметила, что существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата, предусмотренная для отдельных категорий граждан.
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1563158964
Обсудить 11
Елена БибиковаСовет Федерации РФПенсионный фонд РФГосдума РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Об индексации пенсий лучше бы не заикались. У них годовая инфляция якобы 3% в год, а на самом деле она не меньше 20%, а в этом году будет вообще сумасшедшая. Их индексация - просто насмешка.
16 марта, 08:22
nnuxser
77210121
морковка для ослика
16 марта, 06:41
Валерий Носуля
65301019
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