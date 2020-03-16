"Известия": в России могут ввести автоматическое начисление пенсий

Табличка на здании Пенсионного фонда России в Москве. Архивное фото

Табличка на здании Пенсионного фонда России в Москве

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В России планируется с 2021 года ввести беззаявительный механизм накопления пенсий, благодаря которому граждане по достижению 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг. Соответствующий законопроект, как сообщают В России планируется с 2021 года ввести беззаявительный механизм накопления пенсий, благодаря которому граждане по достижению 45 лет будут получать автоматические уведомления о размере накоплений через сайт госуслуг. Соответствующий законопроект, как сообщают "Известия" , готовит к внесению в Госдуму Минтруд.

Таким образом, по данным издания, россияне смогут узнать примерный размер страховой пенсии по старости. Гражданам также будут разъяснять условия и порядок приобретения права на пенсию.

В уведомление планируется включить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере уже накопленных пенсионных средств.

Кроме того, с помощью цифрового приложения будет создан беззаявительный порядок получения пенсии по инвалидности.

Пилотные уведомления начнут поступать жителям ряда регионов с 1 июля следующего года.

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли, а президент Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию, в котором, среди прочего, говорится об обязательстве проводить индексацию пенсий не реже раза в год, а также индексацию социальных пособий.

Заместитель председателя Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова заверила, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов.