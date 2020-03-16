ДВФУ готовится перейти на электронное обучение из-за коронавируса

Ранее министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса.

"ДВФУ разработал план по переходу на электронное обучение, который позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования. ДВФУ продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лекции и семинары будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему, к которой студенты смогут подключаться через персональные электронные устройства из дома или общежития. У учащихся есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на реферативные и полнотекстовые научные базы, к методическим материалам, записям вебинаров и лекций.

"Во вторник, 17 марта, в ДВФУ состоится ученый совет, который рассмотрит и примет решение о переходе на новую образовательную модель. Сотрудники ДВФУ с 18 марта также частично будут переведены на удаленный формат работы", - добавил собеседник.

С 27 января в ДВФУ действует штаб для предотвращения распространения коронавируса. Студентам и сотрудникам вуза, прибывающим в РФ из других стран с высокими эпидемиологическими рисками, предписано проходить медицинский осмотр в течение 14 дней со дня прибытия. Китайские студенты вуза, которые сейчас находятся в КНР , учатся дистанционно.