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ДВФУ готовится перейти на электронное обучение из-за коронавируса
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РИА Новости

ДВФУ готовится перейти на электронное обучение из-за коронавируса

04:51 16.03.2020 (обновлено: 09:36 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке разработал план по переходу студентов на электронное обучение для снижения риска распространения коронавируса, сообщил РИА Новости представитель вуза.
Ранее министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса.
"ДВФУ разработал план по переходу на электронное обучение, который позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования. ДВФУ продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, лекции и семинары будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему, к которой студенты смогут подключаться через персональные электронные устройства из дома или общежития. У учащихся есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на реферативные и полнотекстовые научные базы, к методическим материалам, записям вебинаров и лекций.
"Во вторник, 17 марта, в ДВФУ состоится ученый совет, который рассмотрит и примет решение о переходе на новую образовательную модель. Сотрудники ДВФУ с 18 марта также частично будут переведены на удаленный формат работы", - добавил собеседник.
С 27 января в ДВФУ действует штаб для предотвращения распространения коронавируса. Студентам и сотрудникам вуза, прибывающим в РФ из других стран с высокими эпидемиологическими рисками, предписано проходить медицинский осмотр в течение 14 дней со дня прибытия. Китайские студенты вуза, которые сейчас находятся в КНР, учатся дистанционно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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