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2020-03-16T13:28+0300
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СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
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РИА Новости

СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы

04:27 16.03.2020 (обновлено: 13:28 16.03.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicУкраинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
© REUTERS / Borut Zivulovic
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди украинцев, которые уже больше суток не могут вернуться на родину. Об этом сообщает strana.ua.
В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин.
Кроме того, с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов, останется возможность приехать только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом, отмечает strana.ua.
Машины, по словам очевидцев, стоят в очереди к пункту пропуска "Краковец" в среднем 14-16 часов, автобусы едут еще медленнее.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
14 марта, 23:08
СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники
Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу. По словам очевидцев, из-за беспорядка через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения и границ из-за распространения коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться на родину в течение трех суток, пока не приостановлено авиасообщение.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что полмиллиона украинцев в Европе, которые остаются без работы, в ближайшее время вернутся на родину.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Этот вирус изменит мир до неузнаваемости. Лекарство создать невозможно. Выявить болезнь вовремя невозможно. Избежать заражения невозможно. Похоже правы министры-капиталисты, заболеет 70% человечества. То есть все кроме детей. Хотя и дети болеют.
16 марта, 04:49
Дмитрий Ростовский
44144185162
Не пойму зачем штурмовать, взяли бы и перепрыгнули на украинскую сторону.
16 марта, 06:00
ЛКЛысый Кучерявый
861520107
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