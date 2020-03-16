СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы

Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев. Архивное фото

Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На границе На границе Украины Польши образовались многокилометровые очереди украинцев, которые уже больше суток не могут вернуться на родину. Об этом сообщает strana.ua

В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин.

Кроме того, с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов, останется возможность приехать только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом, отмечает strana.ua.

Машины, по словам очевидцев, стоят в очереди к пункту пропуска "Краковец" в среднем 14-16 часов, автобусы едут еще медленнее.

Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу. По словам очевидцев, из-за беспорядка через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения и границ из-за распространения коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться на родину в течение трех суток, пока не приостановлено авиасообщение.