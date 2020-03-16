Эксперт оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Современные меры по борьбе с коронавирусом в России базируются на системе предотвращения распространения инфекций, разработанной в 1920-е годы, и они могут показать эффективность, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"У нас, слава Богу, сохранилась система мер по противодействию распространению инфекции еще с 20-х годов прошлого века. Она хорошо сработала и в отношении очага малярии, который был на территории древней Колхиды (Грузия - ред.), и в других местах. Ничего нового сейчас не придумали", - сказал Ревич.
Ревич рассказал, что в СССР выпускали значок "Освобожден от рукопожатий", который был частью кампании по уменьшению числа острых кишечных заболеваний. Тогда же призывали чаще мыть руки, при этом возможность мыть руки с мылом появилась в общественных местах.
Эксперт уточнил, что нынешние профилактические меры держатся на предыдущем опыте противодействия инфекциям. "Был хороший базис, на котором сейчас разворачивается противоэпидемическая пропаганда", - сказал Ревич.
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