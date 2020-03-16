В Ирландии призвали закрыть все пабы и бары из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство Ирландии призывает закрыть все пабы и бары, в том числе заведения при отелях, до 29 марта на фоне распространения коронавируса, говорится в заявлении правительства, опубликованном премьер-министром страны Лео Варадкаром.
"Правительство призывает все пабы и бары (включая бары при отелях) к закрытию с вечера воскресенья 15 марта до как минимум 29 марта", - говорится в сообщении.
Такое решение было принято из-за того, что пабы подразумевают социальное взаимодействие людей, а алкоголь снижает уровень личных ограничений.
Правительство также призвало население не организовывать домашние вечеринки, чтобы не подвергать здоровье людей опасности.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.