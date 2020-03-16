Ракету "Протон" для миссии ExoMars перепроверят на брак

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М", предназначенную для запуска российско-европейского аппарата ExoMars к Марсу в 2022 году, перепроверят на наличие некачественных комплектующих, аналогичных тем, что ранее были обнаружены в ракете для запуска спутников связи "Экспресс", сообщил РИА Новости генеральный директор Центра имени Хруничева (производитель "Протонов") Алексей Варочко.
"Ракета-носитель "Протон-М", находящаяся на космодроме Байконур для запуска миссии ExoMars, в настоящее время проходит дополнительные проверки качества комплектующих. Вне зависимости от результатов проверки, за счет имеющихся на Байконуре трех ранее доставленных ракет-носителей, предприятие обеспечивает готовность запуска миссии как в 2020 году, так и, с учетом переноса, в 2022 году", - сказал он.
Ранее Роскосмос и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов России) с помощью системы проверки качества обнаружили в ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", применение бракованных комплектующих. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени носителя. Роскосмос заявлял, что для устранения неисправности ракеты не будет возвращать в Москву, а отремонтируют на Байконуре.
Ракета для запуска миссии ExoMars должна была стартовать к Красной планете в июле-августе, но запуск отложен на два года - на осень 2022 года. Решение о переносе миссии было принято Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством.
В рамках специально проведенного совещания руководители Роскосмоса и ЕКА — Дмитрий Рогозин и Ян Вёрнер — согласились с необходимостью проведения дополнительных испытаний космического аппарата с доработанным оборудованием и с окончательной версией программного обеспечения. Помимо этого, стороны признали, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.
"Совместная проектная группа Роскосмоса и ЕКА с целью рассмотрения рисков и графика миссии провела оценку всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск космического аппарата. С учетом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту ExoMars пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - пояснил причину переноса Варочко.
Основная задача миссии ExoMars заключается в поиске следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также в улучшении понимания различных периодов существования воды на планете.