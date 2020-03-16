Ракету "Протон" для миссии ExoMars перепроверят на брак

"Ракета-носитель "Протон-М", находящаяся на космодроме Байконур для запуска миссии ExoMars, в настоящее время проходит дополнительные проверки качества комплектующих. Вне зависимости от результатов проверки, за счет имеющихся на Байконуре трех ранее доставленных ракет-носителей, предприятие обеспечивает готовность запуска миссии как в 2020 году, так и, с учетом переноса, в 2022 году", - сказал он.