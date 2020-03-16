Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-16T03:10+0300
https://ria.ru/20200316/1568645377.html
Ракету "Протон" для миссии ExoMars перепроверят на брак
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/47/1562944752_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_7318eae5751289bf0da81466715431e1.jpg
РИА Новости

Ракету "Протон" для миссии ExoMars перепроверят на брак

03:10 16.03.2020
1382
© РИА Новости / КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракету-носитель "Протон-М", предназначенную для запуска российско-европейского аппарата ExoMars к Марсу в 2022 году, перепроверят на наличие некачественных комплектующих, аналогичных тем, что ранее были обнаружены в ракете для запуска спутников связи "Экспресс", сообщил РИА Новости генеральный директор Центра имени Хруничева (производитель "Протонов") Алексей Варочко.
"Ракета-носитель "Протон-М", находящаяся на космодроме Байконур для запуска миссии ExoMars, в настоящее время проходит дополнительные проверки качества комплектующих. Вне зависимости от результатов проверки, за счет имеющихся на Байконуре трех ранее доставленных ракет-носителей, предприятие обеспечивает готовность запуска миссии как в 2020 году, так и, с учетом переноса, в 2022 году", - сказал он.
Марс во время восхода солнца
14 марта, 16:19РИА Наука
Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"
Ранее Роскосмос и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов России) с помощью системы проверки качества обнаружили в ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", применение бракованных комплектующих. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени носителя. Роскосмос заявлял, что для устранения неисправности ракеты не будет возвращать в Москву, а отремонтируют на Байконуре.
Ракета для запуска миссии ExoMars должна была стартовать к Красной планете в июле-августе, но запуск отложен на два года - на осень 2022 года. Решение о переносе миссии было принято Роскосмосом совместно с Европейским космическим агентством.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
10 марта, 18:36
Роскосмос выявит виновных в некачественных комплектующих в "Протон-М"
В рамках специально проведенного совещания руководители Роскосмоса и ЕКА — Дмитрий Рогозин и Ян Вёрнер — согласились с необходимостью проведения дополнительных испытаний космического аппарата с доработанным оборудованием и с окончательной версией программного обеспечения. Помимо этого, стороны признали, что во время заключительного этапа подготовки миссии ExoMars ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.
"Совместная проектная группа Роскосмоса и ЕКА с целью рассмотрения рисков и графика миссии провела оценку всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск космического аппарата. С учетом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту ExoMars пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени", - пояснил причину переноса Варочко.
Основная задача миссии ExoMars заключается в поиске следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также в улучшении понимания различных периодов существования воды на планете.
512011
Обсудить 0
РИА НаукаАлексей ВарочкоПротон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Пусковая кампания "Протонов" не пострадает из-за обнаружения брака
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Корабль Союз, пристыкованный к МКС
Пуск нового экипажа к МКС пройдет без журналистов из-за коронавируса
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Марс во время восхода солнца
Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
Лента новостейМолния