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РИА Наука
2020-03-16T03:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568645344.html
Пусковая кампания "Протонов" не пострадает из-за обнаружения брака
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РИА Новости

Пусковая кампания "Протонов" не пострадает из-за обнаружения брака

03:08 16.03.2020
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / РоскосмосПуск ракеты-носителя "Протон-М"
Пуск ракеты-носителя Протон-М
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет "Протон-М" в текущем и следующем годах несмотря на обнаружение в ракете "Протон", предназначенной для запуска спутников связи "Экспресс", некачественных комплектующих, сообщил РИА Новости генеральный директор центра (производитель "Протонов") Алексей Варочко.
"В соответствии с наличием изготовленных и находящихся в процессе производства ракет-носителей, предприятие готово обеспечить все запланированные пусковые кампании 2020 и 2021 годов", - отметил Варочко.
Ранее Роскосмос и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов России) с помощью системы проверки качества обнаружили в ракете "Протон-М", предназначенной для запуска спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", применение бракованных комплектующих. По данным газеты "Ведомости" речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени носителя. Роскосмос заявлял, что для устранения неисправности ракеты не будет возвращать в Москву, а отремонтируют на Байконуре.
Согласно открытым данным, в этом году на "Протоне" планируется парный запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", Многофункционального лабораторного модуля, а в 2021 - парный запуск спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а также спутника серии "Луч".
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14 марта, 16:19РИА Наука
Роскосмос опроверг сообщения СМИ о бракованных болтах на "Протоне"
1440311
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РИА НаукаРоссияАлексей ВарочкоПротон-МКосмос - РИА НаукаРоскосмос
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