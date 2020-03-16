Пусковая кампания "Протонов" не пострадает из-за обнаружения брака

"В соответствии с наличием изготовленных и находящихся в процессе производства ракет-носителей, предприятие готово обеспечить все запланированные пусковые кампании 2020 и 2021 годов", - отметил Варочко.

Согласно открытым данным, в этом году на "Протоне" планируется парный запуск спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", Многофункционального лабораторного модуля, а в 2021 - парный запуск спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а также спутника серии "Луч".