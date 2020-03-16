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2020-03-16T02:25+0300
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Кудрин объяснил снижение ключевой ставки ФРС США
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РИА Новости

Кудрин объяснил снижение ключевой ставки ФРС США

02:25 16.03.2020
12373
© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система США (ФРС), снизив ключевую ставку до 0-0,25% с 16 марта на фоне распространения коронавируса, поддерживает экономику своей страны и дает сигнал мировой экономике, считает глава Сетной палаты России Алексей Кудрин.
В воскресенье ФРС объявила, что снижает ключевую ставку до уровня 0-0,25%. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал руководство ФРС снизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом.
"ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача предотвратить мировую рецессию", - написал он в Twitter.
Герб Федеральной резервной системы США
01:11
Эксперт объяснил снижение ставки ФРС США
173322227
Обсудить 5
Алексей КудринФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Популярные комментарии
ФРС США - мировой сигнальщик! :)))))))) Подает сигналы таким как Кудрин...
16 марта, 02:30
Нефертити Васильевна Фишман
2670106
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