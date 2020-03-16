Кудрин объяснил снижение ключевой ставки ФРС США

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система США (ФРС), снизив ключевую ставку до 0-0,25% с 16 марта на фоне распространения коронавируса, поддерживает экономику своей страны и дает сигнал мировой экономике, считает глава Сетной палаты России Алексей Кудрин.
В воскресенье ФРС объявила, что снижает ключевую ставку до уровня 0-0,25%. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал руководство ФРС снизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом.
"ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача предотвратить мировую рецессию", - написал он в Twitter.