Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы в Самый низкий уровень безработицы в России по итогам ноября 2019-го — января 2020 года зафиксирован в Москве Санкт-Петербурге , а самые высокие показатели — на Северном Кавказе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Общая статистика

В указанный период уровень безработицы составил 4,6%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. При этом численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем составила 75,6 миллиона человек, из них 3,5 миллиона, по данным Росстата, были безработными (годом ранее — 3,7 миллиона).

Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы, в январе 2020 года из 3,5 миллиона безработных в возрасте от 15 лет и старше 18,5% приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет и 19% — на граждан от 50 лет и старше. Средний возраст безработного составлял 36,8 года. На поиск работы они тратили 6,9 месяца, при этом 22,6% нетрудоустроенных искали работу более года.

Еще сложнее найти работу жителям сел. Так, из 1,1 миллиона безработных на селе более 12 месяцев пытались трудоустроиться 29,2%, годом ранее на это требовалось в среднем 7,2 месяца, более 24,5% безработных искали работу дольше 12 месяцев. Доля сельских жителей, искавших работу свыше года, составляла 31,2%.

Лидеры и аутсайдеры

Диапазон значений уровня безработицы в регионах варьируется от полутора процентов в Москве и Санкт-Петербурге до 26,3% в Ингушетии. В 38 субъектах Федерации он ниже, чем среднероссийский показатель.

Лидерами рейтинга стали Москва (1,5%), Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%). Низкие уровни безработицы там обусловлены показателями коэффициента напряженности на рынке труда (численности безработных на 100 открытых вакансий).

Так, в столице на 100 вакансий, о которых заявили работодатели в региональную службу занятости населения, приходится 75 безработных, в Ямало-Ненецком автономном округе — 56.

В восьми регионах уровень безработицы превышает десять процентов. К ним относятся Ингушетия (26,3%), Северная Осетия (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), Республика Алтай (12,9%), Тува (11,8%), Карачаево-Черкесия (11,4%) и Кабардино-Балкария (11,2%).

Хотя список "аутсайдеров" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился, эксперты отмечают позитивные изменения. В четырех республиках — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане — уровень безработицы снизился. Но ситуация с рабочими местами там по-прежнему сложная, наблюдается дефицит открытых вакансий к численности нетрудоустроенных.

Динамика безработицы

По итогам ноября 2019 года — января 2020-го (по сравнению с предыдущим аналогичным периодом) в 57 регионах уровень безработицы снизился, в пяти — не изменился, в 23 — вырос. Годом ранее регионов с положительной динамикой было меньше.

Лидером по положительной динамике стала Карачаево-Черкесия, где уровень безработицы опустился на 4,8 процентных пункта. Второй год подряд в тройку лидеров по снижению числа нетрудоустроенных входит Тува (уровень безработицы упал на 3,1 пункта), а в Марий Эл безработных стало на 2,2% меньше. Самый существенный рост показателя за этот период наблюдался в Северной Осетии, где безработица выросла на 2,9 пункта.

По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, в среднем по России число нетрудоустроенных граждан не изменится, но в дальнейшем ситуация может обостриться на фоне событий в мировой экономике.