Даниил Крамер отметит 60-летие концертом в Доме музыки

С 1995 года он создал собственную систему джазовых абонементов по всей стране, чтобы поддержать филармоническую деятельность в регионах России.

"Джазовая музыка в академических залах" и "Классика и джаз" помогли сохранять и развивать на протяжении 25 лет джаз в России и воспитали новое поколение высокопрофессиональных музыкантов.