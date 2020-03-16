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2020-03-16T06:22+0300
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Даниил Крамер отметит 60-летие концертом в Доме музыки
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РИА Новости

Даниил Крамер отметит 60-летие концертом в Доме музыки

06:22 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПианист Даниил Крамер
Пианист Даниил Крамер
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юбилейный концерт Народного артиста России Даниила Крамера, посвященный его 60-летию, пройдет 21 марта в Московском Международном Доме музыки, сообщает пресс-служба организатора.
В нем примут участие друзья именинника: пианист Александр Гиндин, джазовая певица Анна Бутурлина, Камерный хор Московской Консерватории, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, гитарист-виртуоз,композитор, четырёхкратный лауреат и четырежды номинант американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко, заслуженный артист республики Татарстан , телеведущий трубач Вадим Эйленкриг, директор музыкального училища имени Гнесиных пианист-виртуоз Валерий Гроховский, Антон Румянцев, Павел Тимофеев, Сергей Васильев, и другие.
Лауреат европейской премии имени Густава Малера Даниил Крамер выступает как пианист, аранжировщик, импровизатор и шоумен.
С 1995 года он создал собственную систему джазовых абонементов по всей стране, чтобы поддержать филармоническую деятельность в регионах России.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер
Джазовый пианист Даниил Крамер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Джазовый пианист Даниил Крамер
"Джазовая музыка в академических залах" и "Классика и джаз" помогли сохранять и развивать на протяжении 25 лет джаз в России и воспитали новое поколение высокопрофессиональных музыкантов.
Несмотря на плотный график зарубежных выступлений, Крамер каждый год дает концерты в Омске, Екатеринбурге, Смоленске, Тюмени, Тольятти, Казани, Владимире, Красноярске, Уфе,Белгороде, Ижевске и других городах России. Ближайший — фестиваль джаза "Jazz Nebesa" в Москве 25 апреля.
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