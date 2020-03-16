Даниил Крамер отметит 60-летие концертом в Доме музыки

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юбилейный концерт Народного артиста России Даниила Крамера, посвященный его 60-летию, пройдет 21 марта в Московском Международном Доме музыки, сообщает пресс-служба организатора.
В нем примут участие друзья именинника: пианист Александр Гиндин, джазовая певица Анна Бутурлина, Камерный хор Московской Консерватории, народный артист России саксофонист Игорь Бутман, гитарист-виртуоз,композитор, четырёхкратный лауреат и четырежды номинант американской премии The Independent Music Awards Роман Мирошниченко, заслуженный артист республики Татарстан , телеведущий трубач Вадим Эйленкриг, директор музыкального училища имени Гнесиных пианист-виртуоз Валерий Гроховский, Антон Румянцев, Павел Тимофеев, Сергей Васильев, и другие.
Лауреат европейской премии имени Густава Малера Даниил Крамер выступает как пианист, аранжировщик, импровизатор и шоумен.
С 1995 года он создал собственную систему джазовых абонементов по всей стране, чтобы поддержать филармоническую деятельность в регионах России.
Джазовый пианист Даниил Крамер
"Джазовая музыка в академических залах" и "Классика и джаз" помогли сохранять и развивать на протяжении 25 лет джаз в России и воспитали новое поколение высокопрофессиональных музыкантов.
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