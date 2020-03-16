Венская операция советских войск

Венская стратегическая наступательная операция в Великой Отечественной войне была проведена советскими войсками 16 марта – 15 апреля 1945 года с целью завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии – Веной.

Советские войска начали Венскую операцию 16 марта 1945 года после отражения контрнаступления немецко-фашистских войск в районе озера Балатон (Балатонская оборонительная операция, Венгрия).

Главная роль в наступательной операции отводилась 3-му Украинскому фронту под командованием маршала Советского Союза Федора Толбухина. Ему приказывалось не позднее 15-16 марта нанести удар в направлении городов Папа, Шопрон. 17-18 марта к активным действиям должна была приступить 46-я армия и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта (командующий маршал Советского Союза Родион Малиновский), которые имели задачу вести наступление при поддержке Дунайской военной флотилии (командующий контр-адмирал Георгий Холостяков) и при поддержки авиации в направлении Дьера.

Главной ударной группировке 3-го Украинского фронта предстояло окружить и разгромить вражескую группировку в районе южнее и юго-западнее Секешфехервара, а также перерезать возможные пути отхода главных сил 6-й танковой армии СС, которые после локализации их вклинения в районе озера Балатон находились в оперативном "мешке". Задача 57-й и 1-й болгарской армий под командованием генерал-лейтенантов Михаила Шарохина и Владимира Стойчева заключалась в разгроме немецкой 2-й танковой армии в районе Надьканижи. Поддержку наземных войск осуществляла 17-я воздушная армия (генерал-полковник авиации Владимир Судец), насчитывавшая 837 самолетов.

Всего группировка двух фронтов насчитывала 639 тысяч человек, свыше 12 тысяч орудий и минометов, более 1,3 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок, около одной тысячи самолетов и около 50 речных кораблей.

Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф" – всего 410 тысяч человек, 5,9 тысяч орудий и минометов, 700 танков и штурмовых орудий, 700 самолетов.

Построив глубоко эшелонированную оборону, германское командование планировало остановить войска Красной Армии в горнолесистых районах Австрии в надежде на заключение сепаратного мира с США и Великобританией.

16 марта войска правого крыла 3-го Украинского фронта после мощной артиллерийской и авиационной подготовки начали наступление. Прорвав вражескую оборону от города Гант до озера Балатон, советские войска к 25 марта преодолели горы Баконьский Лес, вышли на линию Веспрем, Девечер, озеро Балатон и начали преследование противника, отходившего на укрепленный рубеж австро-венгерской границы. 17 марта войска левого крыла 2-го Украинского фронта перешли в наступление в направлении Дад, Дьер. К 25 марта они завершили окружение и к 27 марта полностью уничтожили до четырех вражеских пехотных дивизий севернее города Товарош.

4 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта освободили город Братиславу, преследуя немецкие войска, полностью завершили освобождение Венгрии и вышли на подступы к Вене.

В столице Австрии занимали оборону части восьми немецких танковых и одной пехотной дивизий, отошедших с боями из района озера Балатон, а также до 15 отдельных пехотных батальонов и батальонов народного ополчения фольксштурм. Немецкие войска перекрыли улицы баррикадами и минированными завалами, в домах расположили огневые точки, в разрушенных зданиях разместили замаскированные танки и орудия, предназначенные для ведения огня прямой наводкой, все мосты через Дунай подготовили к взрыву.

Маршал Советского Союза Толбухин решил для овладения Веной нанести несколько одновременных ударов с различных направлений: с юго-востока – силами 4-й гвардейской армии и 1-го гвардейского механизированного корпуса (85 исправных танков и самоходных артиллерийских установок); с юга, запада и северо-запада – силами 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армий, для чего они должны были обойти город через восточные отроги Альп.

Бои на подступах к Вене начались 5 апреля. К вечеру 6 апреля соединения 4-й и часть сил 9-й гвардейских армий при поддержке 1-го гвардейского механизированного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Ивана Руссиянова вышли к южным и западным окраинам Вены и завязали бои на ее улицах. Одновременно 6-я гвардейская армия и два стрелковых корпуса 9-й гвардейской армии совершили маневр через восточные отроги Альп, вышли на западные подступы к городу и перерезали пути отхода противника.

В течение 7-9 апреля советские войска, широко используя штурмовые группы, в которые входили стрелковые подразделения, танки и самоходные артиллерийские установки (САУ), орудия сопровождения и саперы, вели бои за каждый квартал и отдельный дом. Боевые действия не прекращались и ночью, для чего от дивизий выделялись усиленные стрелковые батальоны. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами Вены и отбросили немецко-фашистские войска за Дунайский канал, который представлял серьезное препятствие. Его глубина достигала трех метров, а ширина – 40-60 метров, облицованные гранитом вертикальные шестиметровые берега крайне затрудняли форсирование. Немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы и подняли шлюзы. В каменных зданиях вдоль канала они оборудовали огневые точки и наблюдательные пункты, что позволяло фашистам контролировать все подступы к переднему краю.

Форсировать Дунайский канал 4-й гвардейской армии удалось лишь с помощью огня танковых орудий. В ночь на 11 апреля стрелковые соединения преодолели и начали продвигаться к железнодорожному мосту.

13 апреля к 14 часам войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии. 15 апреля 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта после переправы на северный берег реки Дунай вышли в район северо-западнее города. Однако задержки в преодолении реки и в ходе выдвижения не позволили своевременно перехватить пути отхода венской группировки противника на север, потому часть ее сил смогла избежать уничтожения и пленения.

В результате Венской наступательной операции советские войска разгромили основные силы немецкой группы армий "Юг", полностью очистили от германской армии территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии с ее столицей. Они пленили более 130 тысяч солдат и офицеров, уничтожили и захватили свыше 1300 танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий.

Потери советских войск составили 167 940 человек, из них 38 661 – безвозвратные, 603 танка и САУ, 764 орудия и миномета, 614 самолетов.

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Венской операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования "Венские".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года учреждена медаль "За взятие Вены", которой были награждены более 268 тысяч советских воинов.