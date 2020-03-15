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В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса
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РИА Новости

В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса

23:59 15.03.2020 (обновлено: 00:00 16.03.2020)
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© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР
© Fotolia / hperry
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил общенациональный режим бедствия в стране на фоне распространения нового типа коронавируса.
"Сейчас мы объявили национальный режим бедствия в соответствии с актом о преодолении бедствий. Это позволит нам получить комплексный и скоординированный механизм преодоления бедствий, который будет сосредоточен на предотвращении и уменьшении вспышки этого вируса", - говорится в сообщении на сайте президента.
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Президент ЮАР также объявил о запрете на въезд для иностранных граждан из стран с высоким числом зараженных коронавирусом, таких как Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Германия, США, Великобритания и Китай, с 18 марта. Гражданам ЮАР рекомендуется воздержаться от любых поездок в эти страны.
"Мы отказываем в визах приезжающим из этих стран с сегодняшнего дня, ранее выданные визы настоящим аннулируются", - указано в сообщении.
Сирил Рамафоса сообщил, что на данный момент в стране зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом. Случаи с летальным исходом не зафиксированы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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