В ЮАР объявили национальный режим бедствия из-за коронавируса

"Сейчас мы объявили национальный режим бедствия в соответствии с актом о преодолении бедствий. Это позволит нам получить комплексный и скоординированный механизм преодоления бедствий, который будет сосредоточен на предотвращении и уменьшении вспышки этого вируса", - говорится в сообщении на сайте президента.