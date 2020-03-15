Гаити прекратит авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Гаити решили приостановить полеты рейсов из стран Европы, Латинской Америки, Канады и Доминиканской Республики и в обратном направлении, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, сообщил премьер-министр страны Жозеф Жут.
По данным местного минздрава, в Гаити не выявлено ни одного случая заражения. В соседней Доминикане уже 11 подтвержденных случаев.
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"Все рейсы в Европу, Канаду, Доминиканскую Республику и Латинскую Америку и в обратном направлении будут запрещены в течение следующих двух недель с полуночи 16 марта 2020 года. Только с США продолжает осуществляться авиасообщение после достижения договоренности с американскими властями", - написал премьер в Twitter.
Премьер добавил, что в США специалисты будут проводить скрининг-тесты пассажиров перед посадкой на рейсы. По прибытии в страну пассажиров из США будут проверять работники минздрава Гаити.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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