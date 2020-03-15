Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T09:42+0300
https://ria.ru/20200315/1568643454.html
Гаити прекратит авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Гаити прекратит авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой

23:53 15.03.2020 (обновлено: 09:42 16.03.2020)
1027
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Гаити решили приостановить полеты рейсов из стран Европы, Латинской Америки, Канады и Доминиканской Республики и в обратном направлении, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, сообщил премьер-министр страны Жозеф Жут.
По данным местного минздрава, в Гаити не выявлено ни одного случая заражения. В соседней Доминикане уже 11 подтвержденных случаев.
Жилые дома в Касабланке. В центре - бульвар Мохамеда Зерктуни
14 марта, 23:48
Марокко приостанавливает авиасообщение с 21 страной
"Все рейсы в Европу, Канаду, Доминиканскую Республику и Латинскую Америку и в обратном направлении будут запрещены в течение следующих двух недель с полуночи 16 марта 2020 года. Только с США продолжает осуществляться авиасообщение после достижения договоренности с американскими властями", - написал премьер в Twitter.
Премьер добавил, что в США специалисты будут проводить скрининг-тесты пассажиров перед посадкой на рейсы. По прибытии в страну пассажиров из США будут проверять работники минздрава Гаити.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
400100
Обсудить 0
Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗГаитиВ мире
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp объявил о запуске новой функции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
Лента новостейМолния