Гаити прекратит авиасообщение с Европой, Канадой и Латинской Америкой

По данным местного минздрава, в Гаити не выявлено ни одного случая заражения. В соседней Доминикане уже 11 подтвержденных случаев.

Премьер добавил, что в США специалисты будут проводить скрининг-тесты пассажиров перед посадкой на рейсы. По прибытии в страну пассажиров из США будут проверять работники минздрава Гаити.