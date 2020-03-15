Опрос: на выборах мэра Парижа лидирует Анн Идальго

Ближайшая соперница Идальго, представительница партии "Республиканцев" Рашида Дати, по предварительным данным, набирает 22%. Кандидат от президентской партии "Вперед, республика" Аньес Бузен – на третьем месте с 17,6%. На четвертом позиции - кандидат партии зеленых "Европа Экология Зеленые" (EELV) Давид Беллиар (11,6%), за ним следует французский политики и математик Седрик Виллани (6,7%).