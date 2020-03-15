Опрос: на выборах мэра Парижа лидирует Анн Идальго

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Действующий мэр Парижа Анн Идальго (Социалистическая партия) лидирует в первом туре муниципальных выборов, набирая 30,2%, свидетельствует предварительные данные опроса компании Ipsos - Sopra Steria.
Ближайшая соперница Идальго, представительница партии "Республиканцев" Рашида Дати, по предварительным данным, набирает 22%. Кандидат от президентской партии "Вперед, республика" Аньес Бузен – на третьем месте с 17,6%. На четвертом позиции - кандидат партии зеленых "Европа Экология Зеленые" (EELV) Давид Беллиар (11,6%), за ним следует французский политики и математик Седрик Виллани (6,7%).
Первый тур муниципальных выборов прошел в воскресенье, несмотря на объявленную в стране эпидемию коронавируса. Как сообщил ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер, явка на муниципальных выборах во Франции будет ниже, чем в предыдущие годы.
Ряд французских политиков, в числе которых лидер партии EELV Янник Жадо, выступили с призывом перенести второй тур муниципальных выборов.
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