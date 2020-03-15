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Оман закрыл страну для иностранцев
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РИА Новости

Оман закрыл страну для иностранцев

23:11 15.03.2020
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CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace IКоролевский дворец Омана
Королевский дворец Омана
CC BY-SA 2.0 / Andrew Moore / Al Alam Palace I
ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Власти Омана разрешили впускать в страну только подданных султаната и подданных других пяти арабских стран Персидского залива, все они после приезда будут помещаться в карантин, говорится в заявлении комитета по борьбе с коронавирусом правительства Омана, размещенном в социальной сети Twitter.
"Прекращается въезд в страну не подданных Омана, за исключением подданных стран Персидского залива, через любые контрольно-пропускные пункты на суше, на море или через аэропорты", - отмечается в этом сообщении.
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Кроме того, власти Омана распорядились закрыть все общественные парки, прекратить пятничные молитвы и запретить любые общественные мероприятия, включая свадьбы и поминки.
Новые решения вступают в силу со вторника, 17 марта.
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В воскресенье минздрав Омана сообщил, что в стране до этого момента выявлены 22 случая заболевания коронавирусом, при этом большинство больных вернулись из поездки в Иран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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