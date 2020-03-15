Полиция, люди в масках и бомжи — Мадрид почти полностью опустел

МАДРИД, 15 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Закрытые магазины, парки, опустевшие улицы и общественный транспорт. Мадрид, где ситуация с эпидемией коронавируса наиболее тяжелая в Испании, второй день на карантине. Всеобщий карантин на всей территории страны был введен в субботу вечером. Корреспондент РИА Новости своими глазами убедилась, что испанцы в подавляющем большинстве его соблюдают.

Такой непривычный город

Ситуация в Испании за последние сутки еще более обострилась. Число жертв увеличилось на сто человек, достигнув 288. Число зараженных – на две тысячи и приблизилось к восьми тысячам. Наиболее тяжелая ситуация в Мадриде – здесь уже 3,5 тысячи зараженных.

Медики работают на пределе возможностей. В благодарность жители Мадрида со своих балконов и из окон устроили им овации, пытаясь хоть как-то поддержать. Врачи и медсестры благодарят их, публикуя в соцсетях "ответные аплодисменты".

Центр Мадрида еще никогда не был настолько пуст – даже в августе, когда большинство столичных жителей берут отпуска и уезжают.

В городе закрыто почти все – рестораны, бары, все развлекательные и культурные заведения. Продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, табачные лавки.

Редкие прохожие с неким даже непривычным для испанцев подозрением смотрят друг на друга. Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем - никаких больших компаний, так типичных для города, больше нет.

На центральной площади Пуэрта-дель-Соль – несколько журналистов, полиция, которая останавливает компании, которые пришли сюда с явным намерением "просто прогуляться", и редкие прохожие, быстро пересекающие ее по каким-то своим делам.

В расположенном на углу магазине Corte Inglés, пожалуй, самом знаменитом в стране, закрыты все отделы, кроме продовольственного. Сюда время от времени заходят люди за покупками.

На Восточной площади у королевского дворца – пусто, лишь двое людей, выгуливающие своих собак. Закрыт и популярный у туристов рынок Сан-Мигель. На площади Майор, обычно переполненной людьми, особенно в воскресенье, работает лишь один продовольственный магазин. На самой площади – группа бомжей. Люди без определенного места жительства особенно бросаются повсюду в глаза в почти опустевшем городе. Время от времени на велосипедах проезжают сотрудники магазинов, доставляющих продукты и товары на дом.

Есть приказ

Прохожие – в основном молодежь и люди среднего возраста, пожилых почти нет. На одной из центральных улиц патруль местной полиции остановил двух стариков в масках, потребовав вернуться домой. Выяснение, имеют ли они право гулять по центру, происходит на повышенных тонах – старики сдаваться не собираются. "Кабальеро, есть приказ, его надо выполнять", - не выдержав долгих перебранок, уже на повышенных тонах говорит полицейский.

Помимо магазинов в центре открыты аптеки, где по-прежнему нет ни масок, ни перчаток, поэтому абсолютно не понятно, где их все-таки смогли раздобыть некоторые прохожие. И табачные лавки. "Мы вынуждены работать, таково распоряжение властей. Если бы не приказ – я бы закрылась", - признается продавщица. Экономические последствия ее не так заботят, как собственное здоровье. Маски на продавце тоже нет, но она работает через стекло. О том, что табачные лавки не закроют, курильщики и не мечтали – именно поэтому в них вечером в пятницу выстраивались длинные очереди.

"Никого в городе нет, все испугались", - кричит в трубку проходящий мимо парень, видимо, объясняя ситуацию кому-то.

Парк Мадрид-Рио, в который в субботу, несмотря на введенный карантин, направились многие мадридцы, видимо, полагая, что на свежем воздухе угрозы нет, – перекрыт. Накануне столичные власти предупредили: заниматься спортом на улице также запрещено. Некоторые, правда, все же бегают по улице рядом с парком.

В метро уже привычно пусто – люди сидят друг от друга на расстоянии, обсуждая, как долго продлится такая ситуация.

"Думаю, пятнадцать дней", - предполагает девушка, выгуливающая собаку. Хотя гарантий нет. По конституции, режим повышенной готовности может быть продлен в случае необходимости. Правда, для этого нужно разрешение парламента. Непонятно, как его будут принимать, если все на карантине. Девушка надеется, что магазины товаров для животных, как и приказано правительством, откроются. Запасов еды для пса у нее осталось дней на пять.

Объясняя в субботу вечером на пресс-конференции (проходившей в режиме он-лайн), что именно будет открыто, премьер Педро Санчес упомянул парикмахерские и прачечные, на что испанцы отреагировали массовой критикой в соцсетях. Буквально через пару часов правительство было вынуждено давать пояснения: парикмахерские будут обслуживать только пожилых людей и людей с ограниченными возможностями – чтобы "подрезать им волосы и вымыть голову", а прачечные – больницы и центры оказания помощи населению. Вечером воскресенья правительство объявило, что парикмахерские все же работать не будут, возможно лишь обслуживание на дому "наиболее уязвимых слоев населения".

Демократия или приказ

"Как можно запереть в квартирах 40 миллионов (на самом деле население Испании почти 47 миллионов). Какая это демократия? О каком правовом государстве идет речь?" - негодует курящий на балконе мужчина.