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Полиция, люди в масках и бомжи — Мадрид почти полностью опустел
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РИА Новости

Полиция, люди в масках и бомжи — Мадрид почти полностью опустел

23:12 15.03.2020 (обновлено: 12:06 16.03.2020)
4732
МАДРИД, 15 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Закрытые магазины, парки, опустевшие улицы и общественный транспорт. Мадрид, где ситуация с эпидемией коронавируса наиболее тяжелая в Испании, второй день на карантине. Всеобщий карантин на всей территории страны был введен в субботу вечером. Корреспондент РИА Новости своими глазами убедилась, что испанцы в подавляющем большинстве его соблюдают.

Такой непривычный город

Ситуация в Испании за последние сутки еще более обострилась. Число жертв увеличилось на сто человек, достигнув 288. Число зараженных – на две тысячи и приблизилось к восьми тысячам. Наиболее тяжелая ситуация в Мадриде – здесь уже 3,5 тысячи зараженных.
Медики работают на пределе возможностей. В благодарность жители Мадрида со своих балконов и из окон устроили им овации, пытаясь хоть как-то поддержать. Врачи и медсестры благодарят их, публикуя в соцсетях "ответные аплодисменты".
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
Центр Мадрида еще никогда не был настолько пуст – даже в августе, когда большинство столичных жителей берут отпуска и уезжают.
В городе закрыто почти все – рестораны, бары, все развлекательные и культурные заведения. Продолжают работать только продовольственные магазины, аптеки, табачные лавки.
Редкие прохожие с неким даже непривычным для испанцев подозрением смотрят друг на друга. Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем - никаких больших компаний, так типичных для города, больше нет.
На центральной площади Пуэрта-дель-Соль – несколько журналистов, полиция, которая останавливает компании, которые пришли сюда с явным намерением "просто прогуляться", и редкие прохожие, быстро пересекающие ее по каким-то своим делам.
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
В расположенном на углу магазине Corte Inglés, пожалуй, самом знаменитом в стране, закрыты все отделы, кроме продовольственного. Сюда время от времени заходят люди за покупками.
На Восточной площади у королевского дворца – пусто, лишь двое людей, выгуливающие своих собак. Закрыт и популярный у туристов рынок Сан-Мигель. На площади Майор, обычно переполненной людьми, особенно в воскресенье, работает лишь один продовольственный магазин. На самой площади – группа бомжей. Люди без определенного места жительства особенно бросаются повсюду в глаза в почти опустевшем городе. Время от времени на велосипедах проезжают сотрудники магазинов, доставляющих продукты и товары на дом.
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания

Есть приказ

Прохожие – в основном молодежь и люди среднего возраста, пожилых почти нет. На одной из центральных улиц патруль местной полиции остановил двух стариков в масках, потребовав вернуться домой. Выяснение, имеют ли они право гулять по центру, происходит на повышенных тонах – старики сдаваться не собираются. "Кабальеро, есть приказ, его надо выполнять", - не выдержав долгих перебранок, уже на повышенных тонах говорит полицейский.
Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

Перекрытая улица возле Королевского дворца в Мадриде
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

Девушка в защитной маске у стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В городе не встретишь больших компаний.

Автобус медицинской бригады дежурит на площадии Пуэрто-День-Соль в Мадриде
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

Девушка в защитной маске в центре Мадрида
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

Женщина в защитной маске гуляет с собакой на одной из улиц Мадрида
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

Пустые полки в супермаркете в Мадриде
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Власти не исключают возможности закрыть границы.

Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 12

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи — в столице страны.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
5 из 12

В городе не встретишь больших компаний.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Прохожие — в основном молодежь и люди среднего возраста.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Люди стараются держаться подальше друг от друга — так рекомендуют медики.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 12

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 12

Власти не исключают возможности закрыть границы.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
12 из 12

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Помимо магазинов в центре открыты аптеки, где по-прежнему нет ни масок, ни перчаток, поэтому абсолютно не понятно, где их все-таки смогли раздобыть некоторые прохожие. И табачные лавки. "Мы вынуждены работать, таково распоряжение властей. Если бы не приказ – я бы закрылась", - признается продавщица. Экономические последствия ее не так заботят, как собственное здоровье. Маски на продавце тоже нет, но она работает через стекло. О том, что табачные лавки не закроют, курильщики и не мечтали – именно поэтому в них вечером в пятницу выстраивались длинные очереди.
"Никого в городе нет, все испугались", - кричит в трубку проходящий мимо парень, видимо, объясняя ситуацию кому-то.
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
Парк Мадрид-Рио, в который в субботу, несмотря на введенный карантин, направились многие мадридцы, видимо, полагая, что на свежем воздухе угрозы нет, – перекрыт. Накануне столичные власти предупредили: заниматься спортом на улице также запрещено. Некоторые, правда, все же бегают по улице рядом с парком.
В метро уже привычно пусто – люди сидят друг от друга на расстоянии, обсуждая, как долго продлится такая ситуация.
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания
"Думаю, пятнадцать дней", - предполагает девушка, выгуливающая собаку. Хотя гарантий нет. По конституции, режим повышенной готовности может быть продлен в случае необходимости. Правда, для этого нужно разрешение парламента. Непонятно, как его будут принимать, если все на карантине. Девушка надеется, что магазины товаров для животных, как и приказано правительством, откроются. Запасов еды для пса у нее осталось дней на пять.
Объясняя в субботу вечером на пресс-конференции (проходившей в режиме он-лайн), что именно будет открыто, премьер Педро Санчес упомянул парикмахерские и прачечные, на что испанцы отреагировали массовой критикой в соцсетях. Буквально через пару часов правительство было вынуждено давать пояснения: парикмахерские будут обслуживать только пожилых людей и людей с ограниченными возможностями – чтобы "подрезать им волосы и вымыть голову", а прачечные – больницы и центры оказания помощи населению. Вечером воскресенья правительство объявило, что парикмахерские все же работать не будут, возможно лишь обслуживание на дому "наиболее уязвимых слоев населения".
© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Ситуация в Мадриде, Испания

Демократия или приказ

"Как можно запереть в квартирах 40 миллионов (на самом деле население Испании почти 47 миллионов). Какая это демократия? О каком правовом государстве идет речь?" - негодует курящий на балконе мужчина.
Чтобы окончательно убедить таких "несогласных" в необходимости соблюдать карантин, МВД напомнило, что за невыполнение режима повышенной готовности может грозить наказание - "согласно действующему законодательству".
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