В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение

В комментарии RT он заметил, что сегодня у всех крупных высших учебных заведений есть возможности для организации такого формата работы.

"Все курсы, которые преподаются очно, можно превратить в занятия, где преподаватель будет предлагать не только лекционный материал, но также и задавать вопросы, прикладывать другие материалы", — сказал он.

По мнению Чернышова, переход на дистанционное обучение никак не повлияет на качество образования.

"Лучше так, чем оказаться в ситуации, когда крупнейшие вузы, которые аккумулируют в себе контингент со всей страны, разносят инфекции, вирусы", — считает собеседник телеканала.

Парламентарий подчеркнул важность проведения срочных профилактических мер в общежитиях вузов.

"Об этом направлено письмо министру. Нужно, чтобы каждый день проводили дезинфекцию в общежитиях, чтобы там не распространялись заболевания", — пояснил Чернышов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, в котором вузам рекомендуется с 16 марта перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за ситуации с распространением COVID-19 . На сайте ведомства не позднее 18 марта будет опубликован перечень необходимых образовательных онлайн-ресурсов.