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В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение

22:58 15.03.2020 (обновлено: 10:48 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтудент Медицинской академии
Студент Медицинской академии
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.
В комментарии RT он заметил, что сегодня у всех крупных высших учебных заведений есть возможности для организации такого формата работы.
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"Все курсы, которые преподаются очно, можно превратить в занятия, где преподаватель будет предлагать не только лекционный материал, но также и задавать вопросы, прикладывать другие материалы", — сказал он.
По мнению Чернышова, переход на дистанционное обучение никак не повлияет на качество образования.
"Лучше так, чем оказаться в ситуации, когда крупнейшие вузы, которые аккумулируют в себе контингент со всей страны, разносят инфекции, вирусы", — считает собеседник телеканала.
Парламентарий подчеркнул важность проведения срочных профилактических мер в общежитиях вузов.
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"Об этом направлено письмо министру. Нужно, чтобы каждый день проводили дезинфекцию в общежитиях, чтобы там не распространялись заболевания", — пояснил Чернышов.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков подписал приказ, в котором вузам рекомендуется с 16 марта перевести студентов на дистанционную форму обучения из-за ситуации с распространением COVID-19. На сайте ведомства не позднее 18 марта будет опубликован перечень необходимых образовательных онлайн-ресурсов.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. По последним данным, инфекция поразила 157 тысяч человек по всему миру, большинство из них вылечились, однако свыше шести тысяч скончались.
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