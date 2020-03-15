На Украине из-за коронавируса будут переносить плановые операции

Ранее Емец призвал немедленно перепрофилировать больницы в инфекционные, с учетом возможного распространения коронавируса. По его словам, исключением должны быть только ургентные случаи.

"Завтра министр здравоохранения подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для предоставления качественной эффективной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы", - сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье. Трансляцию вел кабмин.