На Украине из-за коронавируса будут переносить плановые операции

Ранее Емец призвал немедленно перепрофилировать больницы в инфекционные, с учетом возможного распространения коронавируса. По его словам, исключением должны быть только ургентные случаи.
"Завтра министр здравоохранения подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок для того, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для предоставления качественной эффективной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы", - сказал замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье. Трансляцию вел кабмин.
Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
По последним данным минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате нового коронавируса. За последние сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды