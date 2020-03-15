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Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
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РИА Новости

Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны

20:12 15.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал ограничить передвижение внутри страны в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции, также предлагается запретить собрания людей более десяти человек и закрыть все торговые центры.
"Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус… Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ (торгово-развлекательные центры), работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - приводит слова министра пресс-служба минздрава.
Сотрудники украинской полиции
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Кабмин Украины на внеочередном заседании в субботу распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Временно прекратят работу из-за коронавируса 107 пунктов пропуска через границу, функционировать до 3 апреля будут 123 КПП. Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.
По последним данным минздрава, на Украине с начала 2020 года подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате нового коронавируса. За последние сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Илья ЕмецКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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