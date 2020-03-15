Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны

"Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус… Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ (торгово-развлекательные центры), работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - приводит слова министра пресс-служба минздрава.