Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T19:38+0300
https://ria.ru/20200315/1568638130.html
Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568638165_0:251:1920:1331_1036x0_80_0_0_9a3c7adfbf43caa95b82df3dd7991f91.jpg
РИА Новости

Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России

19:38 15.03.2020
3317
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Ворота Дербентской Джума-мечети
Ворота Дербентской Джума-мечети
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов /
МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Жители дагестанского города Дербента на несанкционированном митинге, недовольные увольнением сотрудников музея, сломали ворота старейшей в России Джума-мечети, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дербентская Джума-мечеть — старейшая мечеть не только на территории России, но и в СНГ. Мечеть находится в центре старой части города Дербента и внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.
"Сегодня, в 11.00 в Дербенте состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города в районе ворот Баят-Капы. Далее они направились к Джума-мечети, выкрикивая возмущения против увольнения новым руководством ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" сотрудников, которые числились в музее, но не посещали рабочие места", - говорится в релизе.
По данным мэрии, к недовольным горожанам вышел новый директор музея-заповедника Виктор Чесноков, чтобы объяснить ситуацию.
Вид на дагестанский город Махачкала
8 марта, 13:01
Минздрав Дагестана опроверг информацию о паломнике с коронавирусом
"Однако его слушать не стали, проявив агрессию в действиях и высказываниях. Звучали тезисы крайне националистической направленности. Считаем сегодняшнее событие попыткой определенных лиц спровоцировать конфликт в исторической части города для придания ему максимального резонанса. Попытка была провалена благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.
В результате несанкционированного митинга, по сообщению мэрии города, были сломаны ворота старейшей мечети России.
"Виновные в этом будут привлечены к административной ответственности. Правоохранительные органы сейчас выявляют круг лиц, которые причастны к организации данного несанкционированного сбора, чтобы привлечь их ответственности по всей строгости закона", - говорится в сообщении.
Полицейский
6 марта, 18:19
В администрации одного из районов Дагестана прошли обыски
811448825
Обсудить 3
ДербентПроисшествия
Популярные комментарии
Они там совсем офонарели? Видите ли не довольны увольнением сотрудников, которые числились в музее, но не посещали рабочие места. Там не то, что уволить, уголовные дела возбуждать нужно чтобы выяснить, как можно не работая зарплату получать.
15 марта, 19:49
ДИДмитрий Иванов
1501002
Рекомендуем
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России число заболевших коронавирусом выросло до 63 человек
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Стоп-кадр из клипа на песню Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Водители договариваются во время аварии
Тариф по справедливости: Госдума меняет принципы ОСАГО
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:41Дефицита товаров в московских магазинах нет
21:39Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
21:39В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
21:34Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
21:32В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу
21:25Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
21:22"Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса
21:06У Нетаньяху не нашли коронавирус
21:04Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
21:04Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
20:53Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека
20:51Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
20:46У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
20:42Колумбия ограничит въезд иностранцев в страну из-за коронавируса
20:21В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
20:21Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор
20:13В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
20:12Глава Минздрава Украины призвал ограничить передвижение внутри страны
20:08В Германии за сутки коронавирус подтвердили у почти 1,4 тысячи человек
20:07Возвращающиеся из Италии граждане Армении пытались избежать карантина
Лента новостейМолния