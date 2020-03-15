Жители Дербента на митинге сломали ворота старейшей мечети России

МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Жители дагестанского города Жители дагестанского города Дербента на несанкционированном митинге, недовольные увольнением сотрудников музея, сломали ворота старейшей в России Джума-мечети, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дербентская Джума-мечеть — старейшая мечеть не только на территории России, но и в СНГ. Мечеть находится в центре старой части города Дербента и внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.

"Сегодня, в 11.00 в Дербенте состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города в районе ворот Баят-Капы. Далее они направились к Джума-мечети, выкрикивая возмущения против увольнения новым руководством ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" сотрудников, которые числились в музее, но не посещали рабочие места", - говорится в релизе.

По данным мэрии, к недовольным горожанам вышел новый директор музея-заповедника Виктор Чесноков, чтобы объяснить ситуацию.

"Однако его слушать не стали, проявив агрессию в действиях и высказываниях. Звучали тезисы крайне националистической направленности. Считаем сегодняшнее событие попыткой определенных лиц спровоцировать конфликт в исторической части города для придания ему максимального резонанса. Попытка была провалена благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

В результате несанкционированного митинга, по сообщению мэрии города, были сломаны ворота старейшей мечети России.