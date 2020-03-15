Крупнейшие ТЦ Еревана приостанавливают работу из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Крупнейшие торговые центы Еревана заявили в воскресенье, что временно закрываются из-за коронавируса.
Утром ТЦ Yerevan Mall сообщил на своей странице в Facebook, что с 16 по 23 марта закроет свои двери из-за поступающих новостей о коронавирусе. Отмечалось, что будет работать лишь супермаркет Carrefour, чтобы не ограничивать торговлю продовольствием и другими необходимыми товарами.
Позднее о приостановлении работы на тот же период сообщили остальные крупнейшие торговые центры - Rio Mall, Megamall Armenia, Dalma Garden Mall, Rossia Mall. В сообщениях отмечается, что супермаркеты на территориях ТЦ будут открыты.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 23 случая нового коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса