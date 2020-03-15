Коронавирус подтвердился у девочки в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 15 мар – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Казахстане выросло до девяти человек, положительный результат показал тест, взятый у девочки 2008 года рождения, прилетевшей из Германии, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

"Подтвердился еще один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетала к нам из Германии", - сказал он в видеообращении, опубликованном на странице министерства в Facebook

Таким образом, в настоящее время в стране зарегистрировано девять случаев коронавируса, семь из которых в Алма-Ате, два в Нур-Султане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях защиты жизни и здоровья граждан в воскресенье подписал указ о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 8.00 (5.00 мск) 16 марта 2020 года на срок до 7.00 (4.00 мск) 15 апреля 2020 года.

Указ среди прочего предусматривает усиление охраны общественного порядка, запрет на массовые мероприятия, ограничение функционирования крупных объектов торговли, приостановку деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.