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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-15T18:38+0300
https://ria.ru/20200315/1568635438.html
Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568389339_0:0:2914:1640_1036x0_80_0_0_061722d11db70addb3a134742c45bcee.jpg
РИА Новости

Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

17:58 15.03.2020 (обновлено: 18:38 15.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрезидент России Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Президент России Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин сам решил выступить в Госдуме после предложенных Валентиной Терешковой поправок в Конституцию. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Володин рассказал, что после того, как Терешкова внесла свои поправки в законопроект об изменении Конституции, было принято решение провести консультации с главами думских фракций и проинформировать о предложении главу государства.
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
"Он принял решение приехать. Это крайне важно — по всем ключевым вопросам все расставил на свои места", — рассказал Володин.
Президент России Владимир Путин
12 марта, 12:36
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Накануне Владимир Путин подписал законопроект об изменении Конституции с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, предложившей дать возможность действующему главе государства принять участие в следующих выборах президента. Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России.
Теперь президент должен будет направить их в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли документ Конституции. Если это так, глава государства назначит общероссийское голосование по тексту изменений. В противном случае процедура прекращается.
Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим. Участвовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.
Затем ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат законопроект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
12 марта, 12:12Голосование по поправкам в Конституцию
Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну
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Обсудить 32
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВалентина ТерешковаСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Путин - расчетливый , умный и достаточно скромный политик . Не знаю какая судьба была бы у России , если бы не Владимир Владимирович. Я думаю что ограничивать пребывание на посту президента излишне . Если народ решит его поменять , то пусть так и будет . Лишь бы голосование не подтасовывали. А так мне лично как то безразлично. Но знаю что каждый новый руководитель ломает планы предыдущего . Это вносит в сумятицу , ожидания внятной программы , напрасная трата времени и средств! Чем дольше человек у руля тем лучше он понимает ситуацию . Но это лишь мое личное мнение!
15 марта, 18:11
Oliver Twist
33000155
Они все ресурсы бросили на сохранения себя любимых у корыта. Даже ФНБ
15 марта, 18:12
Радик Даутов
47010016
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