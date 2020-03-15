Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин сам решил выступить в Госдуме после предложенных Валентиной Терешковой поправок в Конституцию. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Володин рассказал, что после того, как Терешкова внесла свои поправки в законопроект об изменении Конституции, было принято решение провести консультации с главами думских фракций и проинформировать о предложении главу государства.
Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
"Он принял решение приехать. Это крайне важно — по всем ключевым вопросам все расставил на свои места", — рассказал Володин.
Накануне Владимир Путин подписал законопроект об изменении Конституции с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, предложившей дать возможность действующему главе государства принять участие в следующих выборах президента. Ранее поправки одобрили Госдума и Совет Федерации, а также парламенты всех 85 регионов России.
Теперь президент должен будет направить их в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли документ Конституции. Если это так, глава государства назначит общероссийское голосование по тексту изменений. В противном случае процедура прекращается.
Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим. Участвовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.
Затем ЦИК за пять дней подсчитает результаты и еще за три дня опубликует их. Если больше половины принявших участие в голосовании поддержат законопроект, обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.