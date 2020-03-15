Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Володин рассказал, что после того, как Терешкова внесла свои поправки в законопроект об изменении Конституции, было принято решение провести консультации с главами думских фракций и проинформировать о предложении главу государства.

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.

"Он принял решение приехать. Это крайне важно — по всем ключевым вопросам все расставил на свои места", — рассказал Володин.

Накануне Владимир Путин подписал законопроект об изменении Конституции с учетом поправки депутата от " Единой России " Валентины Терешковой, предложившей дать возможность действующему главе государства принять участие в следующих выборах президента. Ранее поправки одобрили Госдума Совет Федерации , а также парламенты всех 85 регионов России.

Теперь президент должен будет направить их в Конституционный суд. У того есть семь дней, чтобы решить, соответствует ли документ Конституции . Если это так, глава государства назначит общероссийское голосование по тексту изменений. В противном случае процедура прекращается.

Голосование запланировано на 22 апреля, этот день сделают нерабочим. Участвовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных.